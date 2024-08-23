Shein, Temu platformuna dava açtı: Ürünlerini kopyalamakla suçluyor

Çin merkezi global moda perakendecisi Shein son dönemlerde oldukça popüler hale gelen online alışveriş platformu Temu ile davalık oldu. Shein e-ticaret pazarında kendisi adına bir tehdit oluşturmaya başlayan Temu’ya karşı dava açtı. Shein’in iddialarına göre Temu platformda listelenen ürünlerden tasarımları çalarak telif hakkı ihlali gerçekleştiriyor. Bu perspektifte açılan davada şirket Temu’yla ilgili oldukça sert ifadelerde bulunuyor.

Shein ile Temu arasındaki hukuki kavga aslında yeni başlamadı. Fakat telif hakkı ihlali ile ilgili bu iddialar, iki e-ticaret devi arasındaki hukuki anlaşmazlığın son perdesi oldu. Açıklanan detaylara göre Shein, Temu’nun satıcıların faaliyetlerinin tüm yönlerini kontrol eden koordineli bir planı olduğunu vurguluyor. Temu’nun aslında bir “pazar yeri” olmadığını ileri süren Shein, hangi ürünlerin listelenebileceğini ve talep edilecek fiyatları yönlendirdiğini; satıcıları başkalarının mülkiyet haklarını ihlal etmeye teşvik ettiklerini iddia ediyor.

Shein, Temu’ya karşı adeta savaş açtı

Son dönemlerde hızlı bir yükselişe geçmeye başlayan Temu platformunun kullandığı öne sürülen diğer taktikler arasında ise fiyat bilgilerinin çalınmasının yanı sıra kendi piyasasını korumak için her siparişte yaklaşık 30 dolar kaybetmesi, yani bir dumping gerçekleştirdikleri öne sürülüyor. Bilmeyenler için “dumping” bir ürünün normal değerinden (ihracatçı veya menşe ülkedeki iç piyasa satış fiyatından) daha düşük bir fiyatla ihraç edilmesi anlamına geliyor.

Shein’in Temu ile ilgili herkesi şaşırtan bir diğer önemli iddiası ise platformun tüketicileri kandırmak için X’te (eski adıyla Twitter) “Shein gibi davranması” olarak ifade ediliyor. Shein’i açık bir şekilde taklit ettiği ileri sürülen platformun Google Ads reklamlarında da yine Shein’in ticari markasını kullandığı öne sürülüyor. Açıklanan bilgilere göre bu iddialarla alakalı 80 sayfalık belge şu anda Amerika Birleşik Devletleri’nde Columbia Bölge Mahkemesine teslim edilmiş durumda.

Shein de “sütten çıkmış ak kaşık” değil

Daha önce de Shein’in Temu ile ilgili ciddi iddialarda bulunduğu biliniyor. Şirketin iddialarına göre Temu, Shein hakkında yanlış ve yanıltıcı bilgiler vermeleri için sosyal medyada influencerlara ciddi paralar ödüyor. Fakat bu noktada Shein’in de etik anlamda tertemiz bir tutum sergilemediğini belirtmekte yarar var.

2017 yılında ABD pazarında faaliyet göstermeye başlayan ve kısa sürede global çapta dikkat yaratan platform, diğer büyük moda markalarının tasarımlarını kopyalayıp nispeten uygun fiyatlarla tüketicilere sunmasıyla popülaritesini artırdı. Şirket bu anlamda halen daha benzer bir yaklaşım sergilemeye devam ediyor.