Samsung Galaxy Z Fold Special Edition satış rekorları kırıyor

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition yaklaşık iki hafta önce Güney Kore’de piyasaya sürüldü. Kısa süre içine ilgi odağı haline gelmeyi başaran bu cihaz, tüm birimlerin yalnızca on dakika içinde tükenmesi ile etkileyici bir başarıya ulaştı. Bunun üzerine şirket dün katlanabilir cihazın ikinci partisini satmaya başladı.

Satış rakamlarında yeni bir rekora imza atmayı başaran Samsung, Galaxy Z Fold Special Edition’ın ikinci partisinin de hızla tükendiğini bildirdi. Fakat bu kez çok daha hızlı bir şekilde, sadece beş dakikada tüm birimler satıldı. Yani yeni partinin tamamen satılması, ilk partinin yarısı kadar zaman aldı.

Galaxy Z Fold Special Edition stokları tamamen tükendi

SamMobile’ın haberine göre Güney Koreli operatörler KT, LG Uplus ve SKT’nin sattığı ünitelerin de tamamı satıldı. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, tüm stokların satıldığını ve yeni bir parti piyasaya çıktığında tüketicilere bilgi vereceğini duyurdu.

Ortaya çıkan son raporlar, Güney Kore’deki insanların bu katlanabilir telefonundan ne kadar etkilendiklerini ve cihaz için 2.789.600₩ (yaklaşık 70 bin TL) ödemeye hazır olduklarını gösteriyor. Model yalnızca Black Shadow rengiyle ve 512 GB dahili depolama alanıyla satışa sunuluyor.

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Samsung Galaxy Z Fold Special Edition özellikleri

Samsung’un üst düzey katlanabilir telefon modeli 6,5 inç Dynamic AMOLED 2X ekrana sahip. Aynı zamanda cihazda 8 inçlik katlanabilir dahili bir ekran da yer alıyor. Her iki ekranda da kullanıcılar için 2.600 nit tepe parlaklık desteği sağlanıyor.

Mobil fotoğrafçılık yetenekleri ile de artı puan toplayan Samsung Galaxy Z Fold Special Edition modelinin kamera setinde 200 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş sensör ve 3x optik yakınlaştırmalı 10 megapiksel telefoto sensör bulunuyor. Selfie’ler ve görüntülü görüşmeler için ise 10 megapiksel ön kamera sunuluyor.

16 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanına sahip olan katlanabilir Samsung telefonu One UI 6.1.1 arayüzü altında Android 14 işletim sistemiyle çalışıyor. 25W şarjlı 4.400 mAh pil ile gelen cihazda Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy işlemcisi yer alıyor. Cihazın diğer özellikler arasında ise 5G Wi-Fi 7 bağlantısı, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C bağlantı noktası, IP48 sertifikası ve yanda parmak izi okuyucu yer alıyor.

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