Samsung okul tahtalarına yapay zeka dokunuşu getiriyor

Samsung eğitim sektörüne odaklanan Bett 2025'te yeni teknolojisini tanıttı.

Şirket etkileşimli ekranlar için yapay zeka desteği getirdi.

Okullardaki dijital tahtalara Circle to Search gibi AI özellikleri dahil edildi.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Google tarafından geliştirilen Circle to Search özelliğini 86 inçe kadar devasa ekranlara getiriyor. Dikkat çeken bu yenilik, eğitim sektörüne yönelik bir etkinlik olan Bett 2025’te sunuldu.

Şirket, ekranda görünen her şeyi Google’da aramanıza olanak tanıyan işleve sahip, yapay zekayla desteklenen yeni etkileşimli ekranını tanıttı. Circle to Search özelliği başlangıçta yalnızca Galaxy S24 ve Pixel 8 serisi gibi akıllı telefonlarda, daha sonra ise tabletler dahil diğer cihazlarda karşımıza çıktı. Şimdi bu işlevsel teknoloji cesur bir hamleyle daha da büyük ekranlara getiriliyor.

Samsung etkileşimli ekranlara Circle to Search desteği kazandırıyor

Eğitim teknolojilerine adanmış bir fuar olan Bett 2025’te Samsung, etkileşimli yapay zeka ekranıyla dikkatleri üzerinde topladı. Öğretme ve öğrenme şeklimizde devrim yaratmak için tasarlanmış olan bu cihaz üç boyutta mevcut. Bu seçenekler 65, 75 ve 86 inç olarak karşımıza çıkıyor.

Samsung’un yeni etkileşimli ekranları Android 15 işletim sistemi ile çalışıyor. Bununla birlikte cihaz Samsung AI Assistant paketinin bir parçası olarak Circle ve Search yapay zeka desteğini de beraberinde getiriyor.

Elbette ki cihazda yer alan tek yapay zeka özelliği Circle to Search ile sınırlı durumda değil. Bunun yanı sıra şirket işlevsel başka AI özelliklerine de yer veriyor. Öğretmen ve öğrenciler için fayda sağlayacak otomatik özet oluşturma, sesten metne çeviri, dosya dönüştürme ve Google Classroom gibi hizmetlerle entegrasyon olacak.

8 çekirdekli işlemciye sahip olan cihazda yapay zeka görevlerini başarıyla yerine getirmek üzere 4 TOPS NPU yer alıyor. 16 GB RAM kapasitesine sahip olan etkileşimli ekranlar 128 GB SSD depolama sunuyor. Aynı zamanda cihazda dahili 4K kamera ve 20 watt hoparlör desteği bulunuyor.

Circle to Search basit ve işlevsel bir deneyim sunuyor

Samsung tarafından duyurulan ve eğitim dünyasında işlevsel bir deneyime kapı aralayacak bu teknoloji oldukça basit bir şekilde çalışacak. Bunun için ilginizi çeken öğeyi ekranda bir daire ile vurgulamanız yeterli olacak.

Geri kalan tüm arama işlemini Google üstlenecek. Herhangi bir konuyu, görseli veya konsepti daha derinlemesine incelemenin sezgisel ve hızlı bir yolu olarak öğretmen-öğrenciler için konforlu ve pratik bir deneyim sağlanacak.

Electronics Görsel Ekran İş Birimi Başkan Yardımcısı Hoon Chung cihazla ilgili şunları söylüyor: