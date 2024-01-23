Samsung Galaxy Z Fold 6 uygun fiyatlı bir sürüme sahip olabilir

Samsung çok yakında yeni katlanabilir telefonlarını piyasaya sürecek. Geçtiğimiz hafta üst düzey özelliklere sahip Galaxy S24 serisi modelleri ile karşımıza çıkan şirket, şimdi ise rotasını Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 cihazlarına çevirmiş durumda. Heyecanla beklenen modeller için geri sayım başlarken, ortaya çıkan son bilgilere göre şirket Galaxy Z Fold 6 modeli için uygun fiyatlı özel bir sürüm de sunacak.

İddialara göre şirket, katlanabilir telefon pazarında yeni bir strateji üzerinde çalışıyor. Daha önce de şirketin Galaxy Flip serisine uygun fiyatlı bir seçenek getireceği öne sürülmüş, kısa süre içinde bu iddialar yalanlanmıştı. Son raporlar ise şirketin bu hamleyi Fold serisi üzerinden gerçekleştireceğini ileri sürüyor.

Uygun fiyatlı Galaxy Z Fold 6 yakında çıkabilir

İddialara göre Samsung, çok yakında piyasaya çıkması beklenen Galaxy Z Fold 6 modeli için giriş seviyesi bir seçenek geliştirmek üzere kolları sıvadı. Uygun fiyatlı bir katlanabilir telefon ile karşımıza çıkmaya hazırlandığı öne sürülen şirket, bu sayede katlanabilir telefonların popülaritesini daha fazla artırarak herkesin bu inovatif teknolojiden yararlanmasına olanak sağlamayı amaçlıyor. Şu anda yalnızca Premium segmente hitap eden bu cihazlar için durum yakın zamanda değişebilir.

Raporda yer alan detaylar, şirketin giriş seviyesi bir Galaxy Z Fold 6 üretmekte bazı zorluklarla da karşılaşabileceğini aktarıyor. Şu anda pazar koşulları sebebiyle taleplerin Premium segmente yönelik olduğu belirtilirken, şirketin ucuz katlanabilir telefon fikrinin ise marka adına uzun madede gelir açısından negatif bir etki yaratacağı ile sürülüyor.

Daha önce şirket, uygun fiyatlı katlanabilir telefon iddialarını reddetmiş olsa da son raporlar aksini iddia ediyor. Fakat beklenen cihazın ne zaman piyasaya sürüleceğine dair şimdilik herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Bütçe dostu seçenek, katlanabilir telefonların yayılmasına katkıda bulunabilir

İlk kez 2019 yılında Galaxy Z Fold modeliyle katlanabilir telefon pazarına giriş yapan Samsung, her yıl düzenli bir şekilde iki adet katlanabilir telefonla bu segmentin büyümesine katkıda bulunuyor. Şu anda pazar lideri konumunda yer alan firma, iddialarda yer aldığı gibi uygun fiyatlı bir Galaxy Z Fold 6 modeline de ev sahipliği yaparsa dünya çapında bu segmentin yayılmasına önemli ölçüde katkıda bulunacak gibi görünüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bu yaz yeni katlanabilir telefon modellerini piyasaya sürecek. Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Flip 6 modelleri ilk kez bu etkinlikte tanıtılacak. Fakat etkinlikte söz konusu uygun fiyatlı seçeneğin gelip gelmeyeceği henüz ne yazık ki belirsizliğini korumaya devam ediyor.