Samsung uygun fiyatlı katlanabilir telefon iddialarına cevap verdi

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un yakın zamanda uygun fiyatlı bir katlanabilir akıllı telefon modelini piyasaya süreceği iddia ediliyordu. Son günlerde büyük bir dikkat toplayan bu iddialar, şirketin Galaxy Z Flip katlanabilir telefon serisinin bütçe dostu bir seçeneğe sahip olacağını öne sürüyordu. Merakla beklenen modelin Galaxy Z Flip FE adı altında piyasaya sürüleceği ileri atılırken, şirketten konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Son günlerde ortaya çıkan iddialar, Samsung’un bir süredir üzerinde çalıştığı uygun fiyatlı katlanabilir telefon modelinin 400 ila 500 dolarlık bir fiyat etiketi ile piyasaya çıkacağını aktarıyordu. Bu sayede katlanabilir telefon deneyimini tüm kullanıcılara sunmayı amaçlayan şirketin, söz konusu cihazı yıl sonuna kadar duyurabileceği öne sürülüyordu. Fakat ne yazık ki bu beklentiler, en azından yakın zaman içinde maalesef gerçekleşmeyecek gibi görünüyor.

Samsung’dan uygun fiyatlı bir katlanabilir telefon gelmeyecek

Korea JoongAng Daily tarafından aktarılan bilgilere göre bir Samsung Electronics temsilcisi, şirketin hayranlarını oldukça üzecek bir açıklamada bulundu. Temsilci, bir süredir oldukça konuşulan uygun fiyatlı katlanabilir telefonla alakalı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratacak haberi verdi. Samsung’un şu sıralar böyle bir ürün duyurma planlarının olmadığı doğrulandı.

Temsilci, “orta sınıf fiyatlarla katlanabilir akıllı telefonlar üretmeyi planlamıyoruz ve son söylentiler asılsızdır” açıklamasında bulundu. Fakat yine de bu konuda henüz kesin bir karara varılmadığını söyleyerek ilerleyen süreçte bir Galaxy Z Flip FE ile karşılaşabileceğimize dair bir açık kapı bıraktı.

Katlanabilir telefonlar yüksek üretim maliyeti yüzünden daha pahalı

Samsung’un uygun fiyatlı bir katlanabilir telefon modeli üzerinde çalıştığı iddiaları dünya çapında büyük bir ses getirmiş ve markanın hayranlarını oldukça heyecanlandırmıştı. Fakat ne yazık ki bu durum yakın zamanda gerçekleşmeyecek. Geleneksel telefonlara göre çok daha yüksek fiyatlara sahip olan bu cihazlar, ne yazık ki yüksek üretim maliyeti sebebiyle daha pahalı rakamlardan alıcıların karşısına çıkıyor.

Katlanabilir telefonların geleneksel modellere göre çok daha karmaşık bir yapıya sahip olması yüzünden bu cihazların üretim maliyetinin de çok daha yüksek olduğu biliniyor. Özellikle de katlanabilir ekran üretiminin epey zor olduğu ve bunun da maliyetleri ciddi bir oranda artırdığını belirtmekte yarar var.