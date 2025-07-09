OnePlus Nord 5 ve Nord CE 5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

Orta seviye telefon pazarına hitap eden OnePlus Nord 5 ve Nord CE 5 resmen duyuruldu.

Rekabetçi fiyat etiketleriyle öne çıkan modeller, Avrupa ve Hindistan'da satışa çıktı.

OnePlus’ın beşinci nesil “Nord” serisi Avrupa ve Hindistan pazarlarında resmen tanıtıldı. Uzun süredir büyük bir merakla beklenen ve çok sayıda söylenti haberine konu olan OnePlus Nord 5 ve Nord CE 5 cihazları piyasaya çıktı.

Nord 5’in öne çıkan teknik özellikleri arasında güçlü işlemci, daha akıcı bir ekran ve gelişmiş kamera sistemi yer alıyor. Nord CE 5 ise OnePlus’ın şimdiye kadarki en büyük pil kapasitesine (7.100 mAh) ev sahipliği yapıyor.

OnePlus Nord 5 özellikleri

Boyutlar: 163,4 × 77 × 8,1 mm

163,4 × 77 × 8,1 mm Ağırlık: 211 gram

211 gram Ekran: Full HD+ çözünürlüğe (2.772 × 1.240 piksel) sahip 6,83 inç AMOLED ekran, 144 Hz yenileme hızı ve 1.800 nit tepe parlaklık

Full HD+ çözünürlüğe (2.772 × 1.240 piksel) sahip 6,83 inç AMOLED ekran, 144 Hz yenileme hızı ve 1.800 nit tepe parlaklık İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB LPDDR5X RAM

8 GB ve 12 GB LPDDR5X RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB UFS 3.1 depolama

256 GB ve 512 GB UFS 3.1 depolama Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

50 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana sensör ve 8 MP ultra geniş sensör

50 MP ana sensör ve 8 MP ultra geniş sensör Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, kızılötesi ve USB-C bağlantı noktası

5G bağlantısı, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, kızılötesi ve USB-C bağlantı noktası Batarya kapasitesi: 80W hızlı şarjlı 6.800 mAh pil

80W hızlı şarjlı 6.800 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı Oxygen OS 15 kullanıcı arayüzü

Cihaz Full HD+ çözünürlük (2.772 × 1.240 piksel), 144 Hz yenileme hızı, 1.800 nit tepe parlaklık, 3.840 Hz PWM, Gorilla Glass 7i koruması ve ekran altı parmak izi okuyucusuna sahip 6,83 inç AMOLED ekrana sahip.

Qualcomm’un Snapdragon 8s Gen 3 yonga setinden güç alan OnePlus Nord 5, 12 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 512 GB’a kadar UFS 3.1 dahili depolama alanı sunuyor. 80W hızlı şarj destekli 6.800 mAh pil yer alıyor.

GSMArena’ya göre OnePlus’ın yeni telefonu AI Eraser, AI Summary ve AI Reply gibi çeşitli yapay zeka özellikleri sunan Oxygen OS 15 arayüzüyle geliyor. Şirket, dört nesil Android ve altı yıl güvenlik güncellemesi vaat ediyor.

OnePlus Nord 5, 50 megapiksel Sony LYT-700 ana sensör ve 8 megapiksel ultra geniş açılı sensöre sahip. Ön tarafta ise 50 megapiksel Samsung JN5 selfie kamerası mevcut. Hem arka hem de ön sensörlerle 60 FPS’de 4K video kaydı desteğinin yanı sıra OnePlus 13 serisinden RAW HDR ve Real Tone algoritmaları da destekleniyor.

OnePlus Nord CE 5 özellikleri

Boyutlar: 163,58 × 76,02 × 8,17 mm

163,58 × 76,02 × 8,17 mm Ağırlık: 199 gram

199 gram Ekran: Full HD+ çözünürlüğe (2.392 × 1.080 piksel) sahip 6,77 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 1.430 nit tepe parlaklık

Full HD+ çözünürlüğe (2.392 × 1.080 piksel) sahip 6,77 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 1.430 nit tepe parlaklık İşlemci: MediaTek Dimensity 8350 Apex

MediaTek Dimensity 8350 Apex RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB LPDDR5X RAM

8 GB ve 12 GB LPDDR5X RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB UFS 3.1 depolama

128 GB ve 256 GB UFS 3.1 depolama Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

16 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana sensör ve 8 MP ultra geniş sensör

50 MP ana sensör ve 8 MP ultra geniş sensör Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, kızılötesi ve USB-C bağlantı noktası

5G bağlantısı, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, kızılötesi ve USB-C bağlantı noktası Batarya kapasitesi: 80W hızlı şarjlı 7.100 mAh pil

80W hızlı şarjlı 7.100 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı Oxygen OS 15 kullanıcı arayüzü

OnePlus’ın yeni modeli Full HD+ çözünürlük (2.392×1.080 piksel), 120Hz yenileme hızı, 1.430 nit maksimum parlaklık ve ekran altı parmak izi okuyucusuna sahip 6,77 inç AMOLED ekrana sahip.

OnePlus Nord CE 5 modeli 12 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 256 GB UFS 3.1 dahili depolama alanıyla birlikte geliyor. Cihazda MediaTek’in geliştirdiği Dimensity 8350 Apex yonga seti bulunuyor. 80W hızlı şarj destekli 7.100 mAh pil kapasitesi yer alıyor.

Cihaz 50 megapiksel Sony LYT-600 ana sensör ve 8 megapiksel ultra geniş açılı sensöre sahip. Selfie’ler ve görüntülü görüşmeler için 16 megapiksel ön kamera bulunuyor. Arka sensör 60 FPS’de 4K video kaydını destekliyor. Ön sensör ise 60 FPS’de 1080p ile sınırlı durumda.

OnePlus Nord 5 ve Nord CE 5’in fiyatları

Nord 5 modeli Marble Sands, Dry Ice ve Phantom Gray renk seçenekleriyle karşımıza çıkıyor. Cihaz 31.999 rupi (yaklaşık 15 bin TL) başlangıç fiyatıyla tüketicilere sunuluyor.

Infinity Black, Marble Mist ve Nexus Blue renkleriyle sunulan Nord CE 5’in fyatı ise 24.999 rupiden (yaklaşık 11 bin 500 TL) başlıyor.

Son olarak uygun fiyatlı tablet modeli OnePlus Pad Lite’ın da piyasaya çıktığını hatırlatmak isteriz.