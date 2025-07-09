Realme 15 serisi çıkış tarihi açıklandı

Realme 15 5G ve 15 Pro 5G'nin tanıtım tarihi resmen duyuruldu.

Orta seviye yeni telefon modelleri 24 Temmuz tarihinde Hindistan'da resmi olarak tanıtılacak.

Üst düzey performansla gelecek cihazlar, ayrıca yapay zeka odakı işlevsel yenilikler de sunacak.

Realme’nin performans canavarı yeni telefonu için geri sayım başladı. Genç ve sosyal medya odaklı kullanıcıları hedefleyen Realme 15 serisi akıllı telefon ailesinin çıkış tarihi resmen açıklandı. Üst düzey özelliklerle donatılan cihazlar ayrıca yapay zeka (AI) destekli işlevsel özellikleri de bünyesinde barındıracak.

Şirket, yaklaşan orta sınıf akıllı telefonlarının lansman tarihini resmi olarak doğrulayarak sessizliğini bozdu. Yeni Realme 15 5G ve 15 Pro 5G, 24 Temmuz’da Hindistan’da resmen piyasaya sürülecek. Marka ayrıca lansman duyurusuna, yeni seriye resmi bir bakış sunan bir tanıtım afişi görüntüsü de ekledi. Bu da bizlere cihazla alakalı önemli ipuçları sunuyor.

Realme 15 ve 15 Pro 5G’den neler bekleniyor?

Resmi tanıtımda gösterilen cihaz Realme 15 Pro 5G gibi görünüyor. Gümüş kaplamaya ek olarak telefonun Kadife Yeşili, İpek Pembesi ve İpek Moru gibi çeşitli renk seçenekleriyle satışa sunulacağı da resmen doğrulandı.

Bu seçenekler, kullanıcılara daha fazla özelleştirme seçeneği sunarak tarzlarına en uygun rengi seçmelerine olanak tanıyacak. Marka henüz Realme 15 serisinin tüm özelliklerini açıklamamış olsa da markanın Hindistan’daki internet sitesindeki özel sayfa bazı bilgiler sağlıyor.

Realme 15 serisi akıllı telefon ailesinde yapay zeka (AI) odaklı önemli yenilikler bulunacak. 15 Pro 5G’nin kullanıcıların fotoğraflarını yalnızca sesli komutlar kullanarak geliştirmelerine veya düzenlemelerine olanak tanıyan bir araç olan AI Edit Genie özelliğine sahip olduğu doğrulandı.

Bu AI destekli özellik, fotoğraf düzenlemeyi herkes için daha sezgisel ve erişilebilir hale getirmeyi vaat ediyor. Tasarım açısından, seri, önceki nesillerde görülen yuvarlak şekli terk ederek daha modern bir görünüm için yeni bir kamera modülüne sahip olacak.

Söylentilere göre serinin “Pro” modeli Snapdragon 7 Gen 4 yonga setiyle gelecek. Aynı zamana 6.000 mAh olarak tahmin edilen büyük bir bataryaya sahip olacak.

Önceki sızıntılar ayrıca dört varyantta gelmesi beklenen “Pro” modelinin bellek ve depolama yapılandırmaları hakkında ayrıntılar sağladı. Bu seçenekler 8 GB+128 GB , 8 GB+256 GB, 12 GB+256 GB ve 12 GB+512 GB olarak karşımıza çıkacak.

Akıllı telefonun muhtemelen Hindistan’da yaklaşık 25 bin rupi civarında bir başlangıç ​​fiyatıyla piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Bu da yaklaşık 250 Euro’ya tekabül ediyor. Orta seviye telefonun ilerleyen aylarda Türkiye’de de satışa çıkması bekleniyor.