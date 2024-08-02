Samsung Galaxy Z Flip 6 polisler tarafından vücut kamerası olarak kullanıldı

Samsung’un geçen ay piyasaya sürdüğü yeni katlanabilir kapaklı telefon modeli Galaxy Z Flip 6 işlevsel yapısıyla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Şirket tarafından Paris Olimpiyatları’nda 17 bin sporcuya ücretsiz olarak hediye edilen cihaz göz alıcı tasarımı ve güçlü özellikleri ile kısa sürede adeta ilgi odağı haline geldi. Pek çok iş ve amaç doğrultusunda yararlı bir şekilde kullanılabilecek ürün gelen son haberlerle birlikte pek çok kişiyi şaşırttı.

Samsung’un resmi internet sitesinden açıkladığı bilgilere göre cihaz pek de alışık olunmayan sıra dışı bir amaçla kullanıldı. Galaxy Z Flip 6 polis memurları tarafından vücut kamerası olarak kullanılarak operasyonlarda önemli bir unsur haline geldi.

ABD’de 25 polis departmanında Galaxy Z Flip 6 kullanılıyor

Samsung’dan gelen bilgilere göre Galaxy Z Flip 6 vücut kamerası olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde bir süredir test ediliyordu. Nihayet bu testlerin tamamlandığı ifade edildi. Böylelikle cihaz ABD’nin beş eyaletinde 25 polis departmanında kullanılmaya başlandı. Kamera kaydının yanı sıra cihazdan ayrıca konum takibi ve gerçek zamanlı bilgi aktarımı gibi hususlarda da yararlanıldığı dile getirildi.

Polisler için bir vücut kamerasına dönüştürülen cihaz elbette ki işlevsellik adına bazı değişiklikler de aldı. Bu değişikliklerin cihazın düğmelerinde gerçekleştirildiği ifade edildi. Örnek vermek gerekirse polislerin ses düğmeleri üzerinden kolaylıkla kamerayı açıp kayıt altına almalarına imkan sağlandı. Ayrıca cihazın yüksek hızlı hareketleri pratik bir şekilde tespit ettiği ve otomatik olarak kayda girmeye başladığı belirtildi.

Samsung cihazın doğal çok yönlülüğüne atıfta bulunarak bu sayede ürünün çok sayıda farklı sektörde sorunsuz ve işlevsel bir şekilde uyarlanıp kullanılabileceğini bildirdi. Cihazın katlanabilir ve kompakt form faktörü sayesinde öne çıktığını vurgulayan firma, aynı zamanda dayanıklı yapısı sayesinde ürünün pek çok zorlu ortama uyum sağlayabildiği dile getirildi.

Cihazı ilk kez ekibi ile birlikte test eden memurlardan biri olan Kimberling Şehir Polis Departmanı Polis Şefi Todd Lemoine kendisi ve sorumluluğunda görev yapan polislerle birlikte yaşadıkları deneyimi şu şekilde anlattı:

“Galaxy Z Flip’i ekibimize sağladığı çok çeşitli faydalar nedeniyle seçtik ve inanılmaz sonuçlar elde ettiğimizi söylemekten mutluluk duyuyoruz. Genel kullanım kolaylığı ve ekipler arası iletişimi geliştirme yeteneği sayesinde müdahale ve soruşturma çabalarının önemli ölçüde iyileştiğini gördük. Bu cihazlar güçlü kaynakları gücümüzün parmaklarının ucuna getiriyor.”

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