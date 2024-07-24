Samsung, 2024 Olimpiyat Oyunları’nda 17 bin Galaxy Z Flip 6 hediye etti

Güney Koreli teknoloji devi Samsung bu yazın en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olan Galaxy Unpacked organizasyonunu 10 Temmuz tarihinde, Fransa başkenti Paris’te 2024 Olimpiyat Oyunları ile aynı zamanda piyasaya sürdü. Olimpiyat Komitesi ile yakın bir işbirliği içinde hareket eden şirket, yeni katlanabilir kapaklı telefonunun Olimpiyat’lara özel hazırlanan Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition sürümünü geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. Gelen son bilgilere göre marka, 2024 Olimpiyat Oyunları’nda sınırlı sayıda üretilen bu özel telefonu binlerce sporcuya hediye etti.

SamMobile’ın haberine göre yeni Galaxy Z Flip 6’nın Olimpiyat Oyunları özel sürümü 2024 Paris Yaz Olimpiyatları’na katılan tüm sporculara başarıyla teslim etti. Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile birlikte hareket eden şirket, toplamda 17 bin cihazın teslimatını sporculara tamamladıklarını ifade etti. Göz alıcı bir tasarıma sahip olan ve yıllar sonra bile unutulmayacak keyifli bir hatıra olarak kalacak cihaz nihayet sporcularla buluştu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile yakın bir ortaklığa imza atan Samsung, yeni katlanabilir akıllı telefon modelinin sınırlı sayıda üretilen yeni sürümünü sporculara teslim etmek ve aynı zamanda cihazların taşınmasını daha güvenli bir hale getirmek için özel bir taşıma programı stratejisi uygulamıştı.

Şu anda Türkiye’de de ön siparişe açılmış olan Galaxy Z Flip 6 modeli 58 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla alıcılara hitap ediyor. Telefonun 512 GB+12 GB’lık versiyonu ise 62 bin 999 TL karşılığında elde edilebiliyor.

Samsung Galaxy Z Flip 6 özellikleri

Dahili ekran: 22:9 en boy oranına sahip 6,7 inç Dynamic AMOLED 2X ana ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2640 x 1080 piksel çözünürlük

22:9 en boy oranına sahip 6,7 inç Dynamic AMOLED 2X ana ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2640 x 1080 piksel çözünürlük Harici ekran: 3,4 inç Super AMOLED harici ekran, 60 Hz yenileme hızı ve 720 x 748 piksel çözünürlük

3,4 inç Super AMOLED harici ekran, 60 Hz yenileme hızı ve 720 x 748 piksel çözünürlük İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Ön kamera: 10MP selfie kamerası

10MP selfie kamerası Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 12MP ultra geniş açılı lens

50 MP ana kamera ve 12MP ultra geniş açılı lens Boyutlar: 165,1 x 71,9 x 6,9 mm (açıkken) / 85,1 x 71,9 x 14,9 mm (kapalıyken)

165,1 x 71,9 x 6,9 mm (açıkken) / 85,1 x 71,9 x 14,9 mm (kapalıyken) Ağırlık: 187 gram

187 gram Batarya kapasitesi: 25 watt hızlı şarjlı 4.000 mAh pil

25 watt hızlı şarjlı 4.000 mAh pil Renk seçenekleri: Gri, mavi, yeşil ve siyah

Gri, mavi, yeşil ve siyah İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.1.1 kullanıcı arayüzü

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