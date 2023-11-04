Samsung Galaxy Z Flip 5 Maison Margiela Edition ortaya çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, çeşitli ortaklık ve iş birlikleri ile popüler akıllı telefon modellerinin sınırlı sayıda üretilmiş özel versiyonlarını piyasaya sürüyor. Bunu bir gelenek haline getiren şirket, entegre antene sahip olan ilk cep telefonunun 20. yılını kutlamak için Galaxy Z Flip 5’in retro versiyonunu piyasaya sundu. Şimdi ise şirket, Fransız moda markası Maison Margiela ile yeni bir ortaklığa imza atıyor.

Samsung Galaxy Z Flip 5 Maison Margiela Edition, şık ve etkileyici bir tasarım ile karşımıza çıkacak. Ünlü moda devinin karakteristik tarzını yansıtacak cihaz, ürünün teknik özelliklerini koruyarak yüksek bir performans sağlayacak.

Samsung Galaxy Z Flip 5 Maison Margiela tasarımı sızdırıldı

MSPowerUser tarafından paylaşılan görüntülere göre cihaz, gümüş renge sahip yan kenarlara ve iki arka kapak seçeneğine sahip olacak. Bunlardan bir tanesi Maison Margiela tarafından tasarlanan el boyaması deriden, diğeri ise arka camı farklı şekillerde sıçramış renkli boyalarla dikkat çekiyor. Üçüncü bir görüntüyse görünür dikişleri ve şirketin logosunu sunan koruyucu deri kapakla geliyor.

Görüntülerde yer alan cihazlar, özel tasarımın tarzına uygun orijinal duvar kağıtlarıyla birlikte karşımıza çıkıyor. Her bir renk seçeneği ayrı ayrı satılırken, deri kılıfın tüm versiyonlarda yer alıp almayacağı şimdilik belirsizliğini korumaya devam ediyor. Öte yandan şirket, ne yazık ki cihazın satış fiyatını henüz açıklamıyor. Telefonun tüm dünyada satışa çıkması beklenmezken, yalnızca belirli ülkelerde ve sınırlı sayıda piyasaya sürüleceği düşünülüyor.

Cihazın teknik özellikleri neler?

Dahili ekran: 6,7 inç Dinamik AMOLED 2X, 22:9 en boy oranı, Full HD+ çözünürlük 2640 x 1080 piksel, 1-120 Hz yenileme hızı

6,7 inç Dinamik AMOLED 2X, 22:9 en boy oranı, Full HD+ çözünürlük 2640 x 1080 piksel, 1-120 Hz yenileme hızı Harici Ekran: 3,4 inç Super AMOLED, 720 x 748 piksel çözünürlük

3,4 inç Super AMOLED, 720 x 748 piksel çözünürlük İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy RAM kapasitesi: 8 GB

8 GB Dahili depolama alanı: 256 GB veya 512 GB

256 GB veya 512 GB Arka kamera: 12 MP (Ana, f/1.8) + 12 MP (Ultra Geniş, f/2.2, 123º)

12 MP (Ana, f/1.8) + 12 MP (Ultra Geniş, f/2.2, 123º) Ön kamera: 10 MP (f/2.2)

10 MP (f/2.2) Boyutlar: 71,9 x 165,1 x 6,9 mm (açık), 71,9 x 85,1 x 15,1 mm (kapalı)

71,9 x 165,1 x 6,9 mm (açık), 71,9 x 85,1 x 15,1 mm (kapalı) Ağırlık: 187 gram

187 gram Pil: 25 watt hızlı şarj destekli 3.700 mAh batarya

25 watt hızlı şarj destekli 3.700 mAh batarya Ekstralar: IPX8 sertifikası, yanda parmak izi okuyucu, stereo ses

IPX8 sertifikası, yanda parmak izi okuyucu, stereo ses Mevcut renkler: Grafit, krem, pembe, açık yeşil, yeşil, sarı, mavi ve gri

Grafit, krem, pembe, açık yeşil, yeşil, sarı, mavi ve gri İşletim sistemi: Android 13 tabanlı One UI 5.1.1 arayüzü

Samsung Galaxy Z Flip 5 Maison Margiela modeli, cihazın standart sürümüyle aynı teknik özellikleri içeriyor. Telefon dahili ekranda 6,7 inç Dinamik AMOLED 2X panel, Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 1-120 Hz arası uyarlanabilir yenileme hızına yer veriyor. Harici ekranda ise 3,4 inç Super AMOLED panel ve 720 x 748 piksel çözünürlük sunuluyor.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy çipinden güç alan cihazda 8 GB RAM ve 256 GB / 512 GB dahili depolama alanı seçenekleri yer alıyor. 12 MP + 12 MP olmak üzere çift arka kamera setiyle gelen model, önde ise 10 MP’lik bir selfie kamerası barındırıyor. 25 watt hızlı şarja sahip telefonda 3.700 mAh pil kapasitesi bulunuyor.