iPad Pro katili Samsung Galaxy Tab S10 Ultra’nın tasarımı sızdırıldı

Samsung çok yakında yeni üst düzey tablet modelini piyasaya sürecek. 10 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni ürünlerini karşımıza çıkaracak olan şirket, katlanabilir telefon ailesinin yeni üyeleri olan Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 ile birlikte aynı zamanda performans canavarı tableti Galaxy Tab S10 Ultra modelini de duyuracak.

Samsung’un yeni tableti hakkında dikkat çekici bilgiler ortaya çıktı. Dünya çapında heyecanla beklenen Samsung Galaxy S10 Ultra’nın tasarımı lansman etkinliği öncesi internete sızdırıldı. Arka tarafta iki adet kameraya yer veren şirket, bununla birlikte S Pen dijital kalem desteğine de ev sahipliği yapıyor. İşte yeni Samsung tabletinin tasarımıyla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra’nın tasarımı nasıl olacak?

Android Headlines tarafından yayınlanan görüntüler, merakla beklenen Galaxy Tab S10 Ultra’nın tasarımı ile ilgili akıllardaki neredeyse tüm soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Ortaya çıkan bilgilere göre cihaz, serinin bir önceki modeli olan Galaxy S9 Ultr aile aynı boyuta sahip olacak. 326,4×208,6×5,45 mm boyutlarında gelecek ürün, ağırlık olarak da selefine benzer bir yapıya sahip olacak. Bilmeyenler için S9 Ultra’nın 732 gram ağırlığında olduğunu belirtmekte yarar var.

Samsung Galaxy S9 Ultra’nın tasarımı ile ilgili bir diğer önemli nokta ise cihazın ince yapısıyla alakalı oldu. Sızıntılara göre cihaz ultra ince bir tasarımla gelecek. Şirketin bu tercihi her ne kadar tasarım açısından pozitif bir unsur olsa da bazı kullanıcılar şimdiden bu duruma tepki gösterdi. Cihazın çok ince olmasının tabletin tutuş konforunu olumsuz yönde etkileyeceği ifade edildi. Kullanıcılar yeni modelde daha kalın bir tercih beklentisi içindeydi. Fakat ne yazık ki bu beklentiler havada kalacak gibi görünüyor.

İddialara göre cihaz AKG tarafından tasarlanan dört hoparlörü bünyesinde taşıyacak. Cihazla alakalı daha önce ortaya çıkan bazı söylentiler, merakla beklenen modelin yüksek performanslı bir çipten güç alacağını öne sürdü. Şimdilik marka ürünün işlemcisini doğrulamasa da tablette Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 4 ya da Snapdragon X Elite yonga setlerinden birinin yer alacağı paylaşıldı. Fakat işlemci tercihinin cihazın satış fiyatını da yükselteceği tahmin ediliyor.

Samsung’un performans canavarı tablet modeli Galaxy Tab S10 Ultra, 10 Temmuz tarihinde düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde piyasaya sürülecek. Heyecan uyandıran etkinlik aynı zamanda Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Ring cihazlarını da ilk kez resmi olarak karşımıza çıkaracak.

Peki ya siz Samsung Galaxy Tab S10 Ultra’nın tasarımı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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