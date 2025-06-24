2027 yılında tanıtılacak Samsung Galaxy S27 Ultra radikal tasarım değişiklikleriyle dikkat çekecek.

Merakla beklenen amiral gemisi telefonun S Pen yuvasını kaybedeceği iddia ediliyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un S Pen yolculuğu Galaxy S27 Ultra ile büyük bir dönüşüm gerçekleştirebilir. Ortaya çıkan son raporlar, 2027 yılında karşımıza çıkacak amiral gemisinin tasarımından entegre kalem yuvasının kaldırılabileceğine işaret ediyor.

Bu önemli gelişme, S Pen’in Bluetooth işlevlerinin ortadan kaldırıldığı Galaxy S25 Ultra’yı etkileyen önceki bir kararın ardından karşımıza çıkıyor. Bu seçimlerin birleşimi, Samsung’un tarihi aksesuarın rolünün yaklaşan amiral gemileri için yeni tasarım paradigmaları ışığında yeniden tanımlandığı bir yeniden düşünmeyi ortaya koyuyor.

Galaxy S27 Ultra radikal bir tasarım değişikliğiyle gelecek

S Pen’i destekleyen ancak özel bir yuvası olmayan bir akıllı telefon fikri aslında Samsung için tamamen yeni değil. Galaxy Z Fold serisi bu felsefenin somut bir örneğini zaten sunuyor.

Bu cihazlar kalemin işlevlerini tam olarak destekliyor. Fakat kalem ayrı bir aksesuar olarak satılıyor. S Pen’i yanlarında taşımak isteyen kullanıcılar özel olarak tasarlanmış kılıflar satın alabiliyor.

Bu seçim, endüstrinin akıllı telefonların kalınlığını kademeli olarak azaltmaya yönelik baskısının doğrudan bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Pazar eğilimi, üreticileri zor seçimler yapmaya ve fiziksel bileşenleri çıkarmaya zorlayan bir hedef olan giderek daha ince telefonlara doğru itiyor.

S Pen teknolojisi ilk olarak Galaxy Note serisinin imza unsuru olarak hayatımıza girmişti. Bu ürün serisinin sona ermesiyle birlikte kalem, üretkenlik cihazı rolünü devralan ve S serisinin ruhunu Note’un ruhuyla birleştiren Galaxy S Ultra’da yeni bir yuva buldu.

Entegre kalem tutucu yıllardır bu kaynaşmanın bir sembolü oldu. Jukanlosreve’nin güvenilir bir Çinli sızıntıcının tahminlerine dayanarak öngördüğü raporlarda Galaxy S27 Ultra’nın bu özelliği terk edebileceği iddiası amiral gemisi akıllı telefonun gelecekteki kimliği hakkında temel bir soru gündeme getirdi.

Yaklaşan Galaxy Z Fold 7 cihazının lansmanı, şirketin gitmeyi planladığı yönler hakkında ipuçları sağlayacak gibi görünüyor. 9 Temmuz’da Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni katlanabilir telefonları ve akıllı saat modellerini piyasaya sunacak.