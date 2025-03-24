Samsung Galaxy S26 Ultra kamera konusunda hayal kırıklığına uğratabilir

Galaxy S26 Ultra kamera tarafında tartışmalı bir değişiklikle karşımıza çıkabilir.

Galaxy S25 Ultra'da dörtlü kamera setine yer veren Samsung, iddialara göre yeni modelde üçlü kamerayı benimseyecek.

Bunun yanı sıra şirketin S Pen desteği ve pil ömrü konusunda önemli iyileştirmeler sunacağı söyleniyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S26 Ultra üzerinde yaptığı bir dizi testle birlikte yeni standartlar belirleyen bir donanım kombinasyonu arıyor. Ortaya çıkan son raporlar kamera, kalem ve pil gibi temel bileşenleri etkileyebilecek potansiyel değişikliklere ilişkin önemli ayrıntılar sunuyor.

Gelen son söylentilere göre Samsung’un bir sonraki amiral gemisi telefonu olacak Galaxy S26 Ultra, kamera konusunda bazı kullanıcıları bir miktar hayal kırıklığına uğratabilir. Cihazın bir kamera sensörü eksik geleceği, bunun da mobil fotoğrafçılık deneyimi üzerinde çeşitli etkiler doğurabileceği söyleniyor. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar…

Galaxy S26 Ultra bir kamera eksik gelecek

Samsung Galaxy S26 Ultra modelinin arka kamera bölmesindeki sensör sayısında eksilme yaşanacak. Galaxy S25 Ultra’daki dört sensör yerine yeni modelde üç sensöre yer verileceği söyleniyor. Samsung’un hangi tip sensörden vazgeçeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Ortaya çıkan detaylara göre Samsung’un 2026 yılının başlarında piyasaya duyuracağı Galaxy S26 Ultra modeli 200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı lens ve 4x zoom desteğine sahip 200 MP telefoto lensle donatılacak.

S Pen için Bluetooth desteği yeniden sunulacak

Note serisinin ayırt edici aksesuarı olan ve ardından Ultra serisine entegre edilen S Pen dijital kalem desteği, yeniden oldukça beğenilen bir işleve kavuşabilir. Galaxy S25 Ultra’da bulunmayan Bluetooth bağlantısı, markanın hayranları arasında yaygın bir hoşnutsuzluğa yol açmıştı.

Görünen o ki Samsung, kendisine gelen eleştirileri dikkate almış. Dolayısıyla Galaxy S26 Ultra’nın S Pen’inde Bluetooth’un geri dönmesi oldukça olası görünüyor. 8 bin 700’ü aşkın doğrulanmış imzanın toplandığı dilekçe, kullanıcıların Bluetooth bağlantısına ne kadar önem verdiğini kanıtlar nitelikte oluyor.

Samsung Galaxy S26 Ultra güçlü pil ömrüyle öne çıkacak

Galaxy S26 Ultra’nın en önemli özelliklerinden biri olan pil ömründe, yığılmış hücre teknolojisi sayesinde önemli iyileştirmeler görülecek. İlk bilgiler 5.500 mAh’nin üzerinde bir kapasiteye işaret ediyor. Fakat Samsung’un iddiaları bununla da sınırlı değil.

İddialara göre şirket, silikon-karbon anot pillerini büyük ilgiyle değerlendiriyor. Böyle bir teknolojik gelişme, cihazın pil ömrü ve kullanım özgürlüğü üzerinde önemli etkilere sahip olacak 7.000 mAh bataryaya kapı açacak gibi görünüyor.

Birçok Çinli üretici halihazırda daha yüksek enerji yoğunluğuna ulaşan silikon-karbon pilleri benimsedi. Bu unsur, pratikte daha küçük ama aynı güçte pillere veya aynı boyutta olup daha uzun pil ömrüne sahip pillere sahip olmak anlamına geliyor.

Son olarak yakın tarihli bazı raporlarda Galaxy S26 Ultra’nın Snapdragon 8 Elite Gen 2 çipiyle donatılacağı da öne sürülmüştü.