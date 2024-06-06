Samsung Galaxy S24 Ultra için 15 bin 700 TL indirim fırsatı

Samsung’un amiral gemisi akıllı telefon modeli Galaxy S24 Ultra için 16 bin 700 TL’lik indirim fırsatı karşımıza çıktı. Üst seviye yeni bir telefon satın almak isteyenler için oldukça cazip olan bu kampanya, Samsung tarafından geliştirilen en yüksek performanslı modele erişmeyi düşünenler için öne çıkan bir seçenek olarak dikkat çekiyor.

Amiral gemisi Galaxy S24 Ultra modeli şu anda piyasadaki en iyi Android telefonlar arasında yer alıyor. Performans canavarı bir donanıma ev sahipliği yapan cihaz, hem mobil oyuncular hem de mobil fotoğrafçılar için ayrıcalıklı özellikler taşıyor. İşte Galaxy S24 Ultra’nın indirimli fiyatı…

Samsung Galaxy S24 Ultra indirim fırsatıyla Hepsiburada’da satılıyor

Üst düzey akıllı telefonlar arasında bulunan Samsung Galaxy S24 Ultra indirim avantajıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Cihaz Samsung’un resmi internet sitesinde 256 GB’lık sürümüyle 75 bin 499 TL’den başlayan fiyatlarla karşımıza çıkıyor. Cihazın 512 GB versiyonu 79 bin 499 TL karşılığında satılırken, en büyük depolamaya sahip 1 TB’lık sürüm ise 86 bin 499 TL fiyat etiketiyle listeleniyor.

En iyi Samsung telefonu olarak bilinen Galaxy S24 Ultra modeli Hepsiburada platformunda indirim avantajı sunuyor. Cihazın 512 GB’lık sürümü normal şartlarda 79 bin 499 TL’den satılırken, indirimle birlikte 63 bin 799 TL’den tüketicilere hitap ediyor. Bu sayede kullanıcılar 15 bin 700 TL’lik bir fiyat avantajı taşıyor.

“Samsung Türkiye garantili” olarak satılan Galaxy S24 Ultra modeli ilgi çekici renk seçeneğine sahip. Bu seçenekler arasında gri, mavi, mor, sarı, siyah, turuncu ve yeşil yer alıyor.

Samsung Galaxy S24 Ultra teknik özellikleri

Boyutlar: 79 X 162,3 X 8,6 mm

79 X 162,3 X 8,6 mm Ağırlık: 233 gram

233 gram Ekran: Quad HD+ çözünürlüklü 6,8 inç Dinamik AMOLED 2X ekran, 120 Hz yenileme hızı

Quad HD+ çözünürlüklü 6,8 inç Dinamik AMOLED 2X ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

12 MP ön kamera Arka kamera: 200 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens, 50 MP telefoto lens ve 10 MP telefoto lens

200 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens, 50 MP telefoto lens ve 10 MP telefoto lens Bağlantı: 5G bağlantısı, NFC, Bluetooth 5.3, Stereo ses, IP68 ve Wi-Fi 7

5G bağlantısı, NFC, Bluetooth 5.3, Stereo ses, IP68 ve Wi-Fi 7 Batarya kapasitesi: 45 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil

45 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.1 kullanıcı arayüzü

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