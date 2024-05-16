Merakla beklenen Samsung Galaxy S24 FE için geri sayım başladı. Şirketin amiral gemisi Galaxy S24 serisi için uygun fiyatlı bir seçenek olarak piyasaya duyurmaya hazırlandığı modelle ilgili yeni söylentiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Gelen son raporlar, cihazın çok yakında dünya çapında raflarda boy göstermeye başlayacağına işaret ediyor.

Amiral gemisi telefonların uygun fiyatlı seçenekleri olan Fan Edition (FE) serisi tüketiciler tarafından oldukça rağbet görüyor. Yüksek performanslı donanımlara sahip olan bu modeller, aynı zamanda bütçe dostu fiyat etiketlerine sahip olmaları nedeniyle öne çıkıyor. Serinin yeni modeli olacak Galaxy S24 FE’nin İngiltere’de bir operatör listesinde sürpriz bir şekilde ortaya çıktığı görüldü.

Samsung Galaxy S24 FE ne zaman çıkacak?

İngiltere operatör listesinde SM-721U model numarası ile ortaya çıkan Samsung Galaxy S24 FE’nin çıkış tarihi yaklaşıyor. Cihazla alakalı olarak ilk söylentiler, beklenen lansman etkinliğinin yaz aylarında gerçekleşeceğine işaret ediyordu. Sonrasında gelen söylentiler, cihazın selefi olan Galaxy S24 FE’nin çıkış zaman çizelgesine dayanarak Ekim ayında duyurulacağını öne sürdü.

Tarun Vats’ın aktardığı bilgilere göre One UI test yapısında ortaya çıkan Samsung Galaxy S24 FE, şirketin donanım yazılımı sunucularına şu detaylarla girdi: “S721BXXU0AXE3/S721BOXM0AXE3/S721BXXU0AXE3” Bu da modelin Avrupa versiyonu olabileceği anlamına geliyor.

Şimdilik Galaxy S24 FE’nin çıkış tarihi ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak çok yakında şirketten cihazla alakalı yeni ipuçları geleceği tahmin ediliyor. Şu sıralar Temmuz ayında gerçekleşecek Galaxy Unpacked etkinliği üzerine yoğunlaşan şirket, yeni katlanabilir telefon modelleri olan Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Heyecanla beklenen Samsung Galaxy S24 FE, fiyat-performans odaklı bir deneyime odaklanacak. Serinin bütçe dostu seçeneği olarak lanse edilecek model, daha uygun fiyata yüksek performanslı bir mobil deneyim arayan tüketicilere hitap edecek.

Galaxy S24 FE’nin teknik özellikleri ile ilgili ortaya çıkan son söylentiler, cihazın Samsung tarafından geliştirilen performans canavarı Exynos 2400+ çipiyle donatılacağını vurguluyor. Yüksek performans ve enerji verimliliğiyle öne çıkan işlemci, piyasada amiral gemisi kabul edilen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, MediaTek Dimensity 9300 ve hatta Apple A17 Pro gibi rakipleriyle rekabet edebilecek bir güce sahip olacağına işaret ediyor.