Samsung Galaxy S24 can sıkıcı kamera hatası için güncelleme getiriyor

Mobil fotoğrafçılık yetenekleriyle Android telefonlar arasında öne çıkan Samsung, yeni nesil amiral gemisi cihazlarında 8K kayıt desteğinin yanı sıra HDR10+ ile 60 fps’de 4K video desteği gibi olağanüstü video kayıt fonksiyonlarına yer vermeye başladı. Tüm bunların yanı sıra Galaxy S24 serisi ile birlikte Instant Slow-Mo özelliğini karşımıza çıkaran şirket, bu araç sayesinde kullanıcıların normal bir videoyu ağır çekim videoya dönüştürmelerine imkan sağladı.

Galaxy S24 modellerinde yer alan Instant Slow-Mo özelliği kullanıcılar tarafından büyük bir ilgi görürken, ne yazık ki son zamanlarda bu araçla ilgili bazı problemler ortaya çıkmaya başladı. Kullanıcılardan gelen raporlar, bu işlevin HDR10+ videolarda sorun doğurduğuna işaret etti.

Kullanıcılardan gelen çok sayıda şikayetin ardından Samsung’dan nihayet konuya ilişkin beklenen açıklama geldi. Söz konusu hatanın farkında olduklarını ifade eden şirket, HDR10+ videolarda meydana gelen Instant Slow-Mo sorununun çok yakında düzeltileceğini duyurdu. Bunun için şirketin bir yazılım güncellemesi sunması bekleniyor.

Galaxy S24 serisindeki Instant Slow-Mo kamera hatası nedir?

Samsung’un amiral gemisi akıllı telefon ailesinde meydana gelen kamera hatası, kullanıcıların HDR10+ çekimlerde Instant Slow-Mo özelliğinden yararlanmak için SDR’ye geçmelerine sebep oluyor. Bu nedenle ne yazık ki kullanıcıların HDR10+’ın avantajlarından bir tanesi olan ekstra dinamik aralığı kaybettiği belirtiliyor. Bir süredir kullanıcılar tarafından şikayet konusu olan bu hatanın yakında giderileceği ifade ediliyor.

CID adlı X kullanıcısının paylaşımına göre Samsung bu duruma el etti. Samsung’un kamera topluluğunda yer alan bir moderatör, şirketin bu durumun farkında olduğunu dile getirdi ve çok yakında problemin yeni bir güncellemeyle çözüme kavuşturulacağını açıkladı. Bu sayede Galaxy S24 kullanıcılarının HDR10+ videolarda Instant Slow-Mo özelliğinden verimli şekilde yararlanabileceği eklendi.

Instant Slow-Mo özelliğindeki can sıkıcı hatayı ortadan kaldırmaya çalışan Samsung, bunun yanı sıra söz konusu işlevini bazı önemli iyileştirmelerle daha da zenginleştirmeye odaklandı. Yakında gelecek güncellemeyle beraber galerinizdeki herhangi bir videonun Instant Slow-Mo çekimlerini direkt olarak Paylaş düğmesi aracılığıyla paylaşabileceğiniz vurgulanıyor. Bilindiği üzere şu anda bunu yapmak için kullanıcıların ilk önce videoyu dışa aktarmaları gerekiyor. Fakat şirket kullanıcı dostu bir yenilikle bu işlemi daha pratik bir hale getirmeye hazırlanıyor.

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