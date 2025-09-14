Samsung Galaxy S23 kullanıcıları anakart yanmasından şikayet ediyor

Bazı Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra kullanıcıları kritik problemlerle karşılaştıklarını söylüyor.

Kullanıcılar, cihazlarının anakartının aniden yandığını ve telefonun çalışmaz hale geldiğini belirtiyor.

Şirket henüz bu probleme ilişkin resmi bir açıklamada bulunmadı.

Bazı Samsung Galaxy S23 serisi akıllı telefon kullanıcıları, cihazlarının anakartında meydana gelen ciddi bir problemden dolayı şikayet ediyor. Soluğu Samsung’un resmi forumlarında kullanıcılar, can sıkıcı bir problemle karşılaştıklarını bildiriyor.

Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre son güncellemelerden sonra bazı Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra modelleri bir anda kapandı. Söz konusu cihazlar bu kapanmadan sonra bir daha asla çalışmadı.

Kullanıcıların ne yapması öneriliyor?

Bu sıkıntıya maruz kalan bir kullanıcı, sesi kısma ve güç tuşlarına aynı anda basılı tutsa bile cihazlarının açılmadığını, hatta şarja takıldığında da herhangi bir şekilde modelin tepki vermediğini söyledi.

Bu sorun aslında One UI 7 güncellemesinin piyasaya çıkmasıyla birlikte zaten bazı kullanıcılar tarafından bildirilmişti. Fakat bu hafta şikayetler yeniden gündeme gelmeye başladı. Bazı kullanıcılar cihazlarının yavaş da olsa çalıştıklarını söylerken, bazılarıysa hiçbir şekilde kapanan telefonlarını açamadıklarını aktarıyor.

SammyFans’a göre kullanıcılar tek çözümün akıllı telefonu Samsung’un tamir merkezine götürmek olduğunu, hatta yaklaşık 350 dolar ödeyerek yeni bir anakart satın alarak cihazın tamir edileceğini belirtiyor.

Yani daha önce Galaxy Z Flip 7’de de görülen ekrandaki yeşil çizgi hatasının aksine, Güney Koreli şirket ne yazık ki ücretsiz onarım sunmuyor. Bunun nedeni ise anakart sorununun yaygın olmaması ve az sayıda kullanıcıyı etkilemesi olarak belirtiliyor.

Söz konusu problemin Türkiye’de yer alan cihazlarda görülüp görülmediği şimdilik bilinmiyor. Samsung henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. İlerleyen günlerde şirketin bu konuda bir tedbir uygulamaya başlayacağı tahmin ediliyor.

Samsung Galaxy S23 teknik özellikleri

Ekran: 6,1 inç Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği, 1.750 nit tepe parlaklık, 1080 x 2340 piksel çözünürlük kalitesi ve Corning Gorilla Glass Victus 2

6,1 inç Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği, 1.750 nit tepe parlaklık, 1080 x 2340 piksel çözünürlük kalitesi ve Corning Gorilla Glass Victus 2 RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama

128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

12 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens, 12 MP sensörlü geniş açılı lens ve 10 MP sensörlü telefoto lens (3x optik yakınlaştırma)

50 MP sensörlü ana lens, 12 MP sensörlü geniş açılı lens ve 10 MP sensörlü telefoto lens (3x optik yakınlaştırma) Batarya kapasitesi 25 watt hızlı şarjlı 3.900 mAh pil

25 watt hızlı şarjlı 3.900 mAh pil İşletim sistemi: Android 13 tabanlı One UI 5.1 kullanıcı arayüzü

