Samsung Galaxy S23 FE için Android 14 (One UI 6.0) yayınlandı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung tarafından geçtiğimiz ay tanıtılan Galaxy S23 FE akıllı telefon modeli, şirketin bu yıl piyasaya sunduğu yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesi olan Galaxy S23 serisinin bütçe dostu bir seçeneği olarak tüketicilere sunuldu. Şık tasarımı ve fiyat-performans odaklı güçlü donanımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran model, raflara ilk geldiğinde Android 13 tabanlı One UI 5.1 kullanıcı arayüzüyle hizmet vermeye başlamıştı. Fakat çok geçmeden cihaz, Google’ın en yeni işletim sistemi güncellemesini almaya hak kazandı.

Şirket kısa bir süre önce Galaxy S23, Galaxy S22 ve son olarak Galaxy A54 akıllı telefon modellerine yeni Android 14 ve One UI 6.0 güncellemelerini dağıtmaya başlamıştı. Güncelleme dağıtım takviminde şimdiye kadar büyük bir aksaklık gerçekleştirmeyen şirket, bugün ise beklendiği gibi Galaxy S23 FE modeli için Android 14 tabanlı One UI 6.0 arayüzünü sunmaya başladı.

Geçen ay duyurulan Samsung Galaxy S23 FE’den yeni güncelleme

Samsung’un nispeten uygun fiyatlı akıllı telefonu Galaxy S23 FE, belirli bölgelerde Android 14 işletim sistemi ve One UI 6.0 kullanıcı arayüzü için desteklenmeye başladı. Fakat SamMobile tarafından aktarılan ilk bilgilere göre yeni güncelleme şimdilik yalnızca Exynos yonga setine sahip olan modeller ile sınırlı tutulmuş durumda.

Şimdilik ne yazık ki Samsung’un Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon varyantına ne zaman güncellemeyi dağıtmaya başlayacağı belirsizliğini korumaya devam ediyor. Bu nedenle henüz güncellemeyi cihazınızda göremediyseniz endişelenmenize gerek yok. İlerleyen günlerde şirketin tüm kullanıcılara bu güncellemeyi ulaştıracağı tahmin ediliyor.

Galaxy S23 FE teknik özellikleri ve fiyatı

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,4 inç Dinamik AMOLED 2X ekran ve 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,4 inç Dinamik AMOLED 2X ekran ve 120 Hz yenileme hızı RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 veya 256 GB dahili depolama

128 veya 256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 10 MP ön kamera

10 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens, 12 MP sensörlü geniş açılı lens ve 8 MP sensörlü telefoto lens (3x optik yakınlaştırma)

50 MP sensörlü ana lens, 12 MP sensörlü geniş açılı lens ve 8 MP sensörlü telefoto lens (3x optik yakınlaştırma) Bağlantı: 5G bağlantısı, GPS, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3

5G bağlantısı, GPS, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 Batarya kapasitesi 25W hızlı şarjlı 4.500 mAh pil

25W hızlı şarjlı 4.500 mAh pil İşletim sistemi: Android 13 tabanlı One UI 5.1 kullanıcı arayüzü

Çift SIM desteği ve iki depolama alanı opsiyonu ile hayranları karşısına çıkan Samsung Galaxy S23 FE akıllı telefon modeli, 128 GB dahili depolamaya sahip sürümüyle 23 bin 999 TL’den alıcılara hitap ediyor. Telefonun 256 GB depolamalı versiyonu ise 25 bin 999 TL karşılığında satılıyor. Cihazın renk seçenekleri arasında mor, krem, grafit ve yeşil tonlara yer veriliyor.

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