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    Haberler Teknoloji

    Samsung Galaxy S23 FE için Android 14 (One UI 6.0) yayınlandı

    Samsung, geçen ay piyasaya sunduğu Galaxy S23 FE modeline Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesini dağıtmaya başladı.
    Samsung Galaxy S23 FE

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung tarafından geçtiğimiz ay tanıtılan Galaxy S23 FE akıllı telefon modeli, şirketin bu yıl piyasaya sunduğu yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesi olan Galaxy S23 serisinin bütçe dostu bir seçeneği olarak tüketicilere sunuldu. Şık tasarımı ve fiyat-performans odaklı güçlü donanımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran model, raflara ilk geldiğinde Android 13 tabanlı One UI 5.1 kullanıcı arayüzüyle hizmet vermeye başlamıştı. Fakat çok geçmeden cihaz, Google’ın en yeni işletim sistemi güncellemesini almaya hak kazandı.

    Şirket kısa bir süre önce Galaxy S23, Galaxy S22 ve son olarak Galaxy A54 akıllı telefon modellerine yeni Android 14 ve One UI 6.0 güncellemelerini dağıtmaya başlamıştı. Güncelleme dağıtım takviminde şimdiye kadar büyük bir aksaklık gerçekleştirmeyen şirket, bugün ise beklendiği gibi Galaxy S23 FE modeli için Android 14 tabanlı One UI 6.0 arayüzünü sunmaya başladı.

    Geçen ay duyurulan Samsung Galaxy S23 FE’den yeni güncelleme

    Samsung’un nispeten uygun fiyatlı akıllı telefonu Galaxy S23 FE, belirli bölgelerde Android 14 işletim sistemi ve One UI 6.0 kullanıcı arayüzü için desteklenmeye başladı. Fakat SamMobile tarafından aktarılan ilk bilgilere göre yeni güncelleme şimdilik yalnızca Exynos yonga setine sahip olan modeller ile sınırlı tutulmuş durumda.

    Şimdilik ne yazık ki Samsung’un Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon varyantına ne zaman güncellemeyi dağıtmaya başlayacağı belirsizliğini korumaya devam ediyor. Bu nedenle henüz güncellemeyi cihazınızda göremediyseniz endişelenmenize gerek yok. İlerleyen günlerde şirketin tüm kullanıcılara bu güncellemeyi ulaştıracağı tahmin ediliyor.

    Samsung Galaxy S23 FE
    Görsel: Samsung

    Galaxy S23 FE teknik özellikleri ve fiyatı

    • Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,4 inç Dinamik AMOLED 2X ekran ve 120 Hz yenileme hızı
    • RAM kapasitesi: 8 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 128 veya 256 GB dahili depolama
    • Selfie kamerası: 10 MP ön kamera
    • Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens, 12 MP sensörlü geniş açılı lens ve 8 MP sensörlü telefoto lens (3x optik yakınlaştırma)
    • Bağlantı: 5G bağlantısı, GPS, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3
    • Batarya kapasitesi 25W hızlı şarjlı 4.500 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 13 tabanlı One UI 5.1 kullanıcı arayüzü

    Çift SIM desteği ve iki depolama alanı opsiyonu ile hayranları karşısına çıkan Samsung Galaxy S23 FE akıllı telefon modeli, 128 GB dahili depolamaya sahip sürümüyle 23 bin 999 TL’den alıcılara hitap ediyor. Telefonun 256 GB depolamalı versiyonu ise 25 bin 999 TL karşılığında satılıyor. Cihazın renk seçenekleri arasında mor, krem, grafit ve yeşil tonlara yer veriliyor.

    Bu içeriğimize de göz atmayı unutmayın: Yıl sonuna kadar Android 14 tabanlı One UI 6.0 alacak Samsung telefonlar

    1998, İzmir doğumlu. Yazar, çizer, okur... Gündüz teknoloji editörü, gece illüstratör.

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