Samsung Galaxy S22 serisi için Android 14 (One UI 6.0) geldi

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesini Galaxy S22 akıllı telefon ailesine sunmaya başladı. Şirketin geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü yüksek performansa sahip modeller, nihayet artık belirli bölgelerde şirketin yeni güncellemesine ulaşma şansı elde etti. Güncelleme şu anda Avrupa’nın kimi bölgelerinde kullanıcılara sunulurken, yakın zamanda tüm dünyada kullanıcıların bu yazılıma ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Şirket daha önce paylaşmış olduğu Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncelleme takviminde zaten Galaxy S22 serisinin Kasım ayının ikinci yarısında yeni güncellemeye ulaşacağını belirtiyordu. Toplamda üç modele ev sahipliği yapan serinin güncelleme yapı numaraları ise S906BXXU6DWK4 – S906BOXM6DWK4 – S906BXXU6DWK4 olarak karşımıza çıkıyor.

Tarun Vats adlı bir X (eski adıyla Twitter) kullanıcısı, yapmış olduğu paylaşımda Galaxy S22 serisinin Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesine nihayet ulaştığını açıkladı. Vats’ın paylaşımı şu şekilde oldu:

Breaking ‼️

Galaxy S22: Samsung released One UI 6 stable for beta user's in some European Countries ( EUX )

Build Version: S906BXXU6DWK4/

S906BOXM6DWK4 / S906BXXU6DWK4#GalaxyS22Ultra #OneUI6 #GalaxyS22 #GalaxyS #OneUI pic.twitter.com/TfuO30REbJ

— Tarun Vats (@tarunvats33) November 16, 2023