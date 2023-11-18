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    Haberler Teknoloji

    Samsung Galaxy S22 serisi için Android 14 (One UI 6.0) geldi

    Samsung, Galaxy S22 akıllı telefon serisi için Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesini kullanıcılarına sunmaya başladı.
    Samsung Galaxy S22 Ultra
    Görsel: Samsung

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesini Galaxy S22 akıllı telefon ailesine sunmaya başladı. Şirketin geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü yüksek performansa sahip modeller, nihayet artık belirli bölgelerde şirketin yeni güncellemesine ulaşma şansı elde etti. Güncelleme şu anda Avrupa’nın kimi bölgelerinde kullanıcılara sunulurken, yakın zamanda tüm dünyada kullanıcıların bu yazılıma ulaşabileceği tahmin ediliyor.

    Şirket daha önce paylaşmış olduğu Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncelleme takviminde zaten Galaxy S22 serisinin Kasım ayının ikinci yarısında yeni güncellemeye ulaşacağını belirtiyordu. Toplamda üç modele ev sahipliği yapan serinin güncelleme yapı numaraları ise S906BXXU6DWK4 – S906BOXM6DWK4 – S906BXXU6DWK4 olarak karşımıza çıkıyor.

    Samsung Galaxy S22 serisi için beklenen güncelleme sunuldu

    Tarun Vats adlı bir X (eski adıyla Twitter) kullanıcısı, yapmış olduğu paylaşımda Galaxy S22 serisinin Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesine nihayet ulaştığını açıkladı. Vats’ın paylaşımı şu şekilde oldu:

    “Galaxy S22: Samsung, bazı Avrupa Ülkelerindeki beta kullanıcıları için kararlı One UI 6’yı yayınladı. (EUX)”

    Samsung’un sunmuş olduğu yeni güncelleme şu anda Galaxy S22 serisinde ilk olarak One UI 6.0 Beta sürümüne kayıtlı olan kullanıcılara sunulmuş durumda. Bu yüzden güncelleme henüz cihazınızda görünmüyorsa endişelenmenize gerek yok. Şirketin bu güncellemeyi önümüzdeki günlerde tüm dünyada Galaxy S22 kullanıcılarına sunmaya başlayacağı tahmin ediliyor.

    Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra kullanıcılarının önümüzdeki hafta sonuna kadar Android 14 ve One UI 6.0 güncellemesini alacağı düşünülüyor. Şirketin daha önce açıklamış olduğu güncelleme takvimi, bu hafta içinde bu modellerle birlikte Galaxy S23 FE, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5, Galaxy A54 ve Galaxy A34’ün de dünya çapında beklenen güncellemeye ulaşacağını vurguluyor.

    Samsung’un Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncelleme takvimi

    • Galaxy A34: 13.11.2023
    • Galaxy A54: 13.11.2023
    • Galaxy Z Flip 5: 13.11.2023
    • Galaxy Z Fold 5: 13.11.2023
    • Galaxy S22: 15.11.2023
    • Galaxy S22+: 15.11.2023
    • Galaxy S22 Ultra: 15.11.2023
    • Galaxy S23 FE: 20.11.2023
    • Galaxy A13 5G: 20.11.2023
    • Galaxy A33 5G: 20.11.2023
    • Galaxy S21: 20.11.2023
    • Galaxy S21+: 20.11.2023
    • Galaxy S21 Ultra: 20.11.2023
    • Galaxy Z Flip 4: 20.11.2023
    • Galaxy Z Fold 4: 20.11.2023
    • Galaxy A53 5G: 20.11.2023
    • Galaxy S21 FE: 24.11.2023
    • Galaxy A52: 27.11.2023
    • Galaxy A52s 5G: 27.11.2023
    • Galaxy A13: 27.11.2023
    • Galaxy A23 5G: 27.11.2023
    • Galaxy Z Flip 3: 27.11.2023
    • Galaxy Z Fold 3: 27.11.2023
    • Galaxy A72: 30.11.2023
    • Galaxy A25 5G: 01.12.2023
    • Galaxy A04s: 04.12.2023
    • Galaxy A52 5G: Belli değil
    • Galaxy Tab A7 Lite: Belli değil
    • Galaxy A14: Belli değil

    1998, İzmir doğumlu. Yazar, çizer, okur... Gündüz teknoloji editörü, gece illüstratör.

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