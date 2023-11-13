Yıl sonuna kadar Android 14 tabanlı One UI 6.0 alacak Samsung telefonlar

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesi alacak akıllı telefon modellerini genişletmeye devam ediyor. Son olarak bu güncellemeyi Galaxy S23 ailesine sunan şirket, şimdi ise yeni güncelleme için bir yayın takvimi duyurdu. Fakat ne yazık ki takvimin yalnızca dağıtımın başlangıcını ele aldığını, Avrupa’ya ve Türkiye pazarına geleceği tarihin henüz net olmadığını hatırlatmakta yarar var.

Ortaya çıkan bu dikkat çekici bilgiler, bir Samsung çalışanı tarafından şirketin topluluk forumunda yayınlandı. Paylaşılan listeye göre Galaxy S22 ve Galaxy A54 gibi bazı Samsung telefonlar, bugün itibariyle Android 14 tabanlı One UI 6.0 arayüzünü kullanmaya başlayacak. Aralık ayının ikinci haftasına kadar güncellemeye ulaşacak olan telefonlar belli oluyor.

Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncelleme takvimi ile karşımıza çıktı

Şirket çok yakında yeni güncellemesini birçok akıllı telefonuna genişletecek. Şu anda zaten halihazırda markanın amiral gemisi akıllı telefon modellerinde yer alan bu yazılım, yavaş yavaş orta segment cihazlarda da boy göstermeye başlayacak.

30 Ekim:

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

13 Kasım:

Galaxy A14 5G

Galaxy A34

Galaxy A54

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 5

15 Kasım:

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

20 Kasım:

Galaxy A13 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 4

24 Kasım:

Galaxy S21 FE

27 Kasım:

Galaxy A13

Galaxy A23 5G

Galaxy A52

Galaxy A52s 5G

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

30 Kasım:

Galaxy A72

1 Aralık:

Galaxy A25 5G

4 Aralık:

Galaxy A04s

8 Aralık:

Galaxy XCover 5

Galaxy A13 5G, Galaxy A33, Galaxy A52, Galaxy A52 5G, Galaxy A52s 5G, Galaxy A72, Galaxy S21 serisi, Galaxy S21 FE, Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy Z Fold 4 modellerinin de yakın zamanda beklenen güncellemeyi alacağı öne sürülüyor.

Yukarıdaki listede yer almayan Galaxy A05s’in Aralık ayı sonlarına doğru güncellemeye ulaşacağı tahmin edilirken, aynı zamanda Galaxy A13, Galaxy A52 5G ve Galaxy TAb A7 Lite gibi modeller için de henüz kesinleşmiş bir tarih bulunmuyor. Fakat yıl sonuna kadar söz konusu cihazların yeni güncellemeyi alacağı vurgulanıyor.