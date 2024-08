Samsung Galaxy S21 FE’nin Android 15 (One UI 7.0) alacağı doğrulandı

Samsung’un 2022 yılında piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı Fan Edition (FE) modeli Samsung Galaxy S21 FE, Android 15 işletim sistemini temel alan One UI 7.0 yazılımını destekleyecek. 6,4 inç ekranı, 12 MP ana kamerası, 8 GB’a kadar RAM kapasitesi, Snapdragon 888 5G yonga seti ve 4.500 mAh pil kapasitesi gibi özelliklere sahip olan iki yıllık akıllı telefon modelinin yeni güncellemeyi alacağı sürpriz bir şekilde doğrulandı.

Popüler Samsung telefonu ile ilgili daha önce ortaya çıkan raporlar, cihazın Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesini alacağını zaten vurguluyordu. Kısa süre önce cihaz beklenen yeni güncelleme ile Geekbench platformunda test edilirken görüldü. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

Galaxy S21 FE, Android 15 tabanlı One UI 7.0 ile görüldü

SamMobile’a göre Geekbench platformunda sürpriz bir şekilde ortaya çıkan Samsung Galaxy S21 FE modeli Android 15 işletim sistemini temel alan One UI 7.0 kullanıcı arayüzü ile test ediliyor. Geekbench’te cihaz tek çekirdekte 1449, çok çekirdek testinde ise 2458 puan elde ederek dikkatleri üzerine çekti.

Elbette ki beklendiği gibi Galaxy S21 FE daha eski bir akıllı telefon modeli olduğu için One UI 7.0 ile yeni yapay zeka (AI) tabanlı özelliklerden faydalanma şansına sahip olamayacak. Fakat yine de yenilenmiş tasarıma sahip kontrol merkezi ve özel uygulamalar için yeni simgeler gibi Samsung’un One UI 7.0 için hazırladığı tüm görsel yeni özellikler cihazda kullanıcıların karşısına çıkacak.

Öte yandan Samsung kamera uygulamasının arayüzünü de değiştirecek. Kullanıcılar için ilgi çekici birtakım yeni efektler ve geçişler sağlanacak. Uygulama çekmecesinde dikey kaydırma daha düşük bir arama çubuğuyla ve hatta özel bir dinamik adayla kullanıcılarla sunulacak. Güncellemeyle beraber kullanıcılara birçok farklı yenilik sunulmaya başlanacak.

Fakat yine de şimdilik Samsung’un uyumlu akıllı telefonlar için One UI 6.1.1 dağıtımına bile başlamadığını belirtmekte yarar var. One UI 7.0 genel beta programının ne zaman başlayacağı konusunda ise hala bir tahmin bulunmuyor. Dolayısıyla da kaynaklar One UI 7.0’ın halka açık sürümünün bu yılın sonuna kadar ertelenebileceğini söylüyor.

Samsung Galaxy S21 FE özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,4 inç Dinamik AMOLED 2X ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,4 inç Dinamik AMOLED 2X ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Samsung Exynos 2100

Samsung Exynos 2100 RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB dahili depolama

256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 12 MP sensörlü ana lens (f/1,8 OIS), 12 MP sensörlü geniş açılı lens ve 3x optik yakınlaştırmalı 8 MP sensörlü telefoto lens

12 MP sensörlü ana lens (f/1,8 OIS), 12 MP sensörlü geniş açılı lens ve 3x optik yakınlaştırmalı 8 MP sensörlü telefoto lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.2, NFC, DeX, stereo ses ve ekranın altında parmak izi okuyucu

5G bağlantısı, Bluetooth 5.2, NFC, DeX, stereo ses ve ekranın altında parmak izi okuyucu Batarya kapasitesi: 25 watt hızlı şarjlı 4.500 mAh pil

