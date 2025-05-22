Nothing Phone 1 için kötü haber: Büyük güncellemelere elveda

Nothing'in ilk telefonu olarak lanse edilen Nothing Phone 1 artık büyük güncelleme alamayacak.

Android 12 işletim sistemiyle piyasaya çıkan telefon, 3 büyük güncelleme vaadiyle gelmişti.

Cihaz artık yalnızca güvenlik güncellemeleriyle desteklenecek.

Özgün tasarımı ve güçlü özellikleriyle kısa sürede ilgi odağı haline gelen Nothing Phone 1 için kötü haber geldi. OnePlus’ın kurucu ortağı Carl Pei’nin ilginç vizyonu ile 2022 yazında gün yüzüne çıkan ve ayrıca markanın ilk telefonu olan bu model, artık ne yazık ki büyük Android güncellemeleri alamayacak.

Cihazın kullanıcıları bugün Android işletim sisteminin evriminde bir dönüm noktasına ulaşıyor. Şirketten gelen son açıklamaya göre bu cihaz artık Android’in yeni sürümlerini desteklemeyecek. Cihaz yalnızca Nothing’in belirli aralıklarla yayınlayacağı güvenlik odaklı güncellemeler alacak.

Üç büyük güncelleme vaadiyle çıkmıştı

Nothing Phone 1 ilk çıktığında Android 12 işletim sistemi ile gelmişti. Şirket cihaz için üç yıllık güncelleme vaadi vermişti. Bu taahhüt tam zamanında yerine getirildi.

Telefonun sahipleri aslında Şubat 2023’te Android 13’e yükseltmeyi gördü. Ertesi yıl Şubat 2024’te Android 14’ün sırası geldi.

Güncelleme yolculuğu, bu belirli model için tasarlanan son büyük güncellemeyi temsil eden Ocak 2025’te Android 15’in yayınlanmasıyla sona erdi. Dolayısıyla lansman aşamasında açıklanan yol haritasına tam anlamıyla uyulmuş değil.

Bununla tutarlı olarak ve oldukça tahmin edilebilir bir şekilde, şirket yakın zamanda Android Authority’ye gönderdiği bir notla akıllı telefonun bundan sonraki güncellemelerden faydalanmayacağını resmen açıkladı. Dolayısıyla Android 16 için bir sürüm planlanmıyor.

Bundan sonra ne olacak?

Nothing Phone 1 kullanıcıları için Android’in yeni sürümleriyle olan macerasını sonlandırıyor. Fakat cihazın yolculuğu güvenlik açısından sona ermiyor. Bu kapsamda Carl Pei ve ekibi dört yıllık güvenlik yaması güncelleme desteği sağladı.

Bu kapsamda şirket, kullanıcılara hala gönül rahatlığı sağlayan bir zaman dilimi olan Temmuz 2026’ya kadar güvenlik odaklı yeni güncellemeler sağlamayı sürdürecek.

Nothing’in ilk akıllı telefonunu seçen ve en son Android sürümüne hemen erişim imkanı olmayanlar, cihazlarını bir yıldan uzun süre gönül rahatlığıyla kullanmaya devam edebilir.

Nothing Phone 1 teknik özellikleri