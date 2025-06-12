Samsung Galaxy S21 FE için beklenen güncelleme yayınlandı

Samsung, Galaxy telefon ve tabletler için Haziran ayı güvenlik güncellemesini dağıtmaya devam ediyor.

Şirket son olarak güncellemeyi Galaxy S21 FE modeline getirdi.

Kademeli olarak dağıtılan güncelleme ilerleyen günlerde tüm kullanıcılara ulaşacak.

Geçtiğimiz ay Samsung, Galaxy S21 FE için Android 15 işletim sistemini temel alan One UI 7 güncellemesini resmi olarak yayınladı. Birkaç gün sonra Güney Koreli şirket, yine aynı model için Mayıs güvenlik yamasını da kullanıma sundu.

Samsung şimdi de ağırlıklı olarak Afrika, Latin Amerika, Asya, Orta Doğu ve Kuzey Amerika gibi bölgelerde satılan bir varyant olan Exynos 2100 yonga setine sahip Galaxy S21 FE için Haziran 2025 güvenlik paketini yayınladı. Kademeli olarak dağıtılan güncellemenin ilerleyen günlerde tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

Galaxy S21 FE’deki 19 güvenlik açığı gideriliyor

Galaxy S21 FE (SM-G990E) için mevcut güncelleme G990EXXSFGYF1 ürün yazılımı sürümüne sahip. Görünüşe göre bu güncelleme herhangi bir yeni özellik getirmiyor. Güncellemenin yalnızca güvenlik düzeltmeleri ve sistemin genel kararlılığında iyileştirmeler sunduğu görülüyor.

SamMobile’ın haberine göre Samsung, güvenlik blogunda Haziran 2025 yamasının Galaxy telefonlarını ve tabletlerini etkileyen 19 güvenlik açığını düzelttiğini açıklıyor. Bazıları yüksek riskli kusurlar olarak değerlendiriliyor. Fakat bunların hiçbirinin kritik olarak derecelendirilmediğini ekleyelim.

Eğer siz de bir Samsung Galaxy S21 FE kullanıcısıysanız ve Haziran 2025 güvenlik paketinin sizin için kullanılabilir olup olmadığını kontrol etmek istiyorsanız “Ayarlar > Yazılım Güncelleme > İndir ve Yükle” adımlarını sırasıyla takip edin.

Samsung şu anda Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini test ediyor. Galaxy S21 FE’nin güncellemeyi alacak modeller listesinde olduğunu hatırlamakta fayda var.

Güney Koreli şirket, Beta sürecini tamamladıktan sonra son amiral gemileri için kararlı sürümü yayınlayacak. Ardından güncellemeyi kataloğundaki diğer cihazlara kademeli olarak dağıtacak.

Samsung Galaxy S21 FE teknik özellikleri