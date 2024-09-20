Samsung Galaxy Ring için iki yeni seçenek yolda

Samsung Galaxy Ring akıllı yüzük modeli kısa sürede dünya çapında büyük bir ilgi gördü. Geçtiğimiz aylarda resmi olarak piyasaya sunulan giyilebilir teknoloji ürünü, yüksek fiyatına rağmen dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Tüm Android cihazlarla uyumlu bir şekilde çalışan modelle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Piyasada hızlı bir şekilde ses getirmeyi başaran ve kendi segmentinde lider haline gelen Galaxy Ring olağanüstü bir taleple karşılanarak yoğun ön sipariş talepleri nedeniyle daha piyasaya çıkmadan önce tükenmişti. Şimdi ise şirket Galaxy Ring için yeni iki yeni seçenek üzerinde çalışıyor.

Galaxy Ring yeni boyut seçenekleri ile raflara gelecek

Max Jambor tarafından aktarılan bilgilere göre Güney Koreli teknoloji devi, Samsung Galaxy Ring modeli için iki yeni boyut seçeneği getirecek. Daha önce 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 boyutlarında seçenekler sunan şirket, şimdi ise 14 ve 15 boyutlara sahip iki opsiyon daha sunacak. 5 ile 13 arası boyutlar nedeniyle bazı tüketicilerin yararlanamadığı bu ürün, şimdi daha geniş bir kitleye hitap etmeye başlayarak satışlarını katlamayı hedefliyor.

Samsung’un henüz konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklamada bulunmadığını belirtmekte yarar var. Fakat iddialara göre şirket önümüzdeki haftalarda Galaxy Ring modelinin iki yeni boyut seçeneği ile karşımıza çıkacak. Ayrıca bazı kaynaklar bu seçeneklerin, Galaxy Tab S10 ve Galaxy S24 FE modelleri ile birlikte aynı etkinlikte duyuracağını vurguluyor.

Samsung Galaxy Ring cihazı belirli bölgelerde satışa çıksa da henüz ne yazık ki Türkiye pazarına giriş yapmadı. Cihazın ülkemizde raflara gelip gelmeyeceği şu anda maalesef bilinmiyor. Samsung’un akıllı yüzük modelinin 399 dolardan alıcılara hitap ettiğini de eklemekte yarar var. Bu rakamlar güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 13 bin 500 TL’ye tekabül ediyor.

Samsung Galaxy Ring teknik özellikleri

Malzeme: Titanyum

Titanyum Genişlik: 7,0 mm

7,0 mm Kalınlık: 2,6 mm

2,6 mm Ağırlık: 2,3 g (Boyut 5) / 3,0 g (Boyut 13)

2,3 g (Boyut 5) / 3,0 g (Boyut 13) Boyut: 9 boyut seçeneği (Boyut 5 – Boyut 13)

9 boyut seçeneği (Boyut 5 – Boyut 13) Renkler: Titanyum Siyahı, Titanyum Gümüşü, Titanyum Altını

Titanyum Siyahı, Titanyum Gümüşü, Titanyum Altını Pil: 18 mAh (Boyut 5) / 23,5 mAh (Boyut 13)

18 mAh (Boyut 5) / 23,5 mAh (Boyut 13) Şarj kutusu: 361 mAh

361 mAh Pil ömrü: Tek şarjla 7 güne kadar pil

Tek şarjla 7 güne kadar pil Tam şarj süresi: 80 dakika

80 dakika Sensörler: İvmeölçer, PPG (2PD+2LED(G)+2VCSEL(R,IR)) Cilt sıcaklığı

İvmeölçer, PPG (2PD+2LED(G)+2VCSEL(R,IR)) Cilt sıcaklığı RAM: 8 MB

8 MB Bağlantı: BLE 5.4

BLE 5.4 Suya dayanıklılık: 10 ATM (100 metre derinlik), IP68 sertifikası

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