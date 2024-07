Samsung Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro, Apple AirPods benzeri tasarımıyla çıktı

Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni ürünleri ile karşımıza çıkan Samsung şirketi katlanabilir telefon modelleri, akıllı saati ve akıllı yüzüğünün yanı sıra ayrıca kablosuz kulaklık portföyünün son üyelerini de karşımıza çıkardı. Yenilenmiş tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken kulaklıklar yapay zeka ile güçlendirilmiş yapısıyla etkileyici bir performans sunuyor. Cihazın etkileyici tasarımı ilk bakışta Apple AirPods cihazlarını akıllara getirse de hoş bir görünüm ortaya çıkıyor.

Samsung’un yeni kablosuz kulaklık modelleri gürültü engelleme konusunda yapay zekadan yardım alıyor. Cihaz kullanıcıların çevresinde ne tür bir gürültü olduğunu otomatik olarak tespit etme yeteneği içeriyor. Küçük bir örnek vermek gerekirse kulaklıklar yakınınızdan geçen ve hızla ilerleyen bir arabanın sesini algılayabiliyor. Cihazlar kullanıcıların güvenliği adına kulağınızda çalan sesi kapatıyor ve sokaktaki sesleri duymanıza yardımcı oluyor.

Samsung Galaxy Buds 3 serisi Hi-Fi ses desteğiyle geliyor

Samsung’un yeni kulaklıklarının öne çıkan özelliklerinden bir tanesi, serinin her iki modelinde de yer alan Hi-Fi yüksek çözünürlüklü ses teknolojisini desteklemesi oluyor. Üst düzey bir müzik dinleme deneyimine sahip olmak isteyen kullanıcıları cezbedecek bu işlev, her kulaklıkta biri düzlemsel olmak üzere çift hoparlöre ev sahipliği yapıyor. Ayrıca her iki tarafa da iki adet amplifikatör yerleştiriliyor. Böylelikle en net sese ulaşmanıza yardımcı olunuyor.

Serinin daha gelişmiş modeli olarak lanse edilen Buds 3 Pro’nun dış gürültüyü izole etmek üzere görev yapan ve kulak kanalını kapatan lastik bantlara sahip bir kulak içi formatla geldiği belirtiliyor. Cihazın öne çıkan bir diğer noktası ise gövdesinde bulunan LED gösterge paneli oluyor. Bu panel cihaz açılıp kapandığında hoş bir ışık ortaya koyuyor. Serideki standart model ise kauçuksuz bir tasarıma sahip.

Pil ömrü konusunda da iddialı bir yapıy sahip olan Samsung Galaxy Buds 3 serisi kablosuz kulaklık ailsei ANC modu açıkken beş saat kesintisiz müzik deneyimi vadediyor. ANC modunun kapalı olduğu durumlarda ise bu süre altı saate kadar çıkıyor. Buds 3 Pro’nun pil gücü ise ANC açıkken altı saat, ANC’siz ise yedi saat olarak açıklanıyor. Her iki cihazın da kasa ve kulaklığının toplam pil ömrü 30 saate kadar gösteriliyor.

Samsung Galaxy Buds 3 özellikleri

Boyutlar ve ağırlık: Kulaklıkların h er biri 18,1 x 20,4 x 31,9 mm / 4,7 g | Kasa 58,9 x 48,7 x 24,4 mm / 46,6 g;

Kulaklıkların h Hoparlör: 11 mm Dinamik Sürücü

Mikrofon: 3 Mikrofon + VPU

Gürültü engelleme: ANC

Batarya kapasitesi: Kulaklıklarda 48 mAh | Kasada 515 mAh pil

Pil ömrü: ANC açıkken 5 saate kadar müzik / Toplam 24 saate kadar | ANC kapalıyken 6 saate kadar müzik / Toplam 30 saate kadar performans

Samsung Galaxy Buds 3 Pro özellikleri

Boyutlar ve ağırlık: Kulaklıkların her biri 18,1 x 19,8 x 33,2 mm / 5,4 g | Kasa 58,9 x 48,7 x 24,4 mm / 46,5 g

Hoparlörler: Gelişmiş çift yönlü hoparlör, 10,5 mm dinamik + 6,1 mm düzlemsel

Mikrofon: 3 Mikrofon + VPU

Gürültü engelleme: ANC, ortam sesi, ses algılama desteği

Batarya kapasitesi: Kulaklıklar: 53 mAh | Kasa 515 mAh pil

Pil ömrü: ANC açıkken 6 saate kadar / Toplam 26 saate kadar | 7 saate kadar / Toplam 30 saate kadar performans

Samsung Galaxy Buds 3 serisi fiyatları

Yeni Samsung kablosuz kulaklık modelleri bugün Türkiye’de resmen ön siparişe açıldı. Samsung’un resmi internet sitesinde listelenen serinin standart modeli 4 bin 499 TL karşılığında satılırken, Galaxy Buds 3 Pro’nun fiyatı ise 6 bin 999 TL olarak görünüyor.

