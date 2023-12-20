Samsung Galaxy A52 5G için Android 14 (One UI 6) yayınlandı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Google tarafından geliştirilen yeni Android 14 işletim sistemini temel alan One UI 6.0 arayüzünü cihazlarına dağıtmaya devam ediyor. İlk olarak Galaxy S23 serisi amiral gemisi modellerinde kullanıma sunulan yazılım daha sonra Galaxy S22, Galaxy S21 ve son olarak Galaxy F54 5G gibi modellere gelmişti. Şimdi ise şirket, Android 14 tabanlı One UI 6’yı Galaxy A52 5G kullanıcılarına sunmaya başladı.

Şirketin 2021 yılının Mart ayında piyasaya sunduğu Galaxy A52 5G, kutudan çıkar çıkmaz Android 11 işletim sistemiyle çalışıyor. Gelen son güncellemeyle beraber Android 14 tabanlı One UI 6 yazılımına ulaşmaya hak kazanan cihaz, ne yazık ki bu güncellemeden sonra bir daha büyük Android güncellemelerinden yararlanamayacak. Fakat yine de şirket, güvenlik güncellemeleriyle cihazı desteklemeye bir süre daha devam edecek.

Samsung Galaxy A52 5G için beklenen güncelleme geldi

Samsung’un şu anda Galaxy A52 5G için ilk olarak Avrupa pazarında sunmaya başladığı Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesi çok yakında tüm dünyada kullanıcıların erişimine açılacak. Henüz bir bildirim almadıysanız, güncellemeye erişip erişemediğinizi manuel olarak kontrol etmek için cihazın Ayarlar bölümüne girip Yazılım Güncelleme sayfasından güncellemeyi tarayabilirsiniz. Henüz güncellemeyi göremiyorsanız kısa bir süre daha beklemenizde gerekecek.

SamMobile tarafından aktarılan bilgilere göre Samsung Galaxy A52 5G’ye gelen Android 14 güncellemesi 2.2 GB dosya boyutuna sahip. Bu güncellemeyle beraber kullanıcılar başta yeni emojiler, tabletlerde Windows bağlantı desteği, yenilenen arayüz, Galeri’de çift elle sürükle-bırak özelliği, yeni erişebilirlik seçenekleri ve kamera iyileştirmeleri olmak üzere pek çok yeniliğe ulaşabilecek.

Samsung Galaxy A52 5G özellikleri