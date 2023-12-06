Samsung Galaxy S21 FE için Android 14 (One UI 6.0) yayınlandı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Android 14 tabanlı One UI güncellemesini Galaxy S21 FE (Fan Edition) modeline sundu. Şirketin yeni güncellemesi, cihaza pek çok ilgi çekici özellik kazandırdı. İlk olarak 2022 yılının Ocak ayında piyasaya sunulan akıllı telefon, bünyesine eklediği yeniliklerle daha kullanıcı dostu bir deneyim sergilemeye başladı.

Şirket, ilk olarak Galaxy S23 serisi akıllı telefon ailesi ile başlattığı Android 14 tabanlı One UI 6.0 arayüzünü bir süredir orta segment modellerinde de kullanıcılara sunuyor. Yakın zamanda Galaxy S23 FE ve Galaxy S22 FE de beklenen güncellemeyi almaya başlarken, sıra nihayet S21 FE’ye geliyor. Şu anda belirli bölgelerdeki kullanıcılar, cihazlarında yeni güncellemeyi indirme şansına sahip olabiliyor.

Galaxy S21 FE için beklenen güncelleme sunuldu

Popüler Samsung telefonu için gelen son güncelleme ile birlikte kullanıcılar, hem arayüz hem de performans konusunda pek çok yenilik ve iyileştirme almaya başladı. Güncellemede One UI arayüzünün alışıldık tasarımı korunmaya devam edilirken, bazı önemli iyileştirmelere de yer verildi. Örneğin daha yumuşak köşeler karşımıza çıkarken, renklerin de açıldığı ve daha fazla hareket içermeye başladığı belirtiliyor.

SamMobile’ın haberine göre yenilenen bir hızlı panel sayesinde kullanıcılara daha fazla işlevsellik ve kişiselleştirme imkanı vaat etmeye başlayan Galaxy S23 FE modeli, Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesiyle beraber galeride yeni yapay zeka (AI) özelliklerine de sahip olmaya başlıyor. Bununla birlikte kullanıcıların bir fotoğrafı hızlı şekilde düzenleme, nesneleri silme ya da arka planı kaldırma gibi pratik araçlara ulaşabileceği aktarılıyor. Öte yandan şirket, güvenlik ve gizlilik konusunda da kullanıcılar için birçok iyileştirmeyle geliyor.

Android 14 tabanlı One UI 6.0 arayüzü ilk olarak Galaxy S21 FE modelinin Amerika Birleşik Devletleri pazarındaki Verizon kullanıcılarına geliyor. G990USQU9FWK5 veya G990U2SQU7FWK5 model numaralarıyla gelen güncelleme, aynı zamanda 65 güvenlik ve gizlilik açığını ortadan kaldıran Kasım 2023 güvenlik paketini de bünyesinde taşıyor. 2022 yılının başında Android 12 işletim sistemiyle birlikte piyasaya çıkan model, şimdiye dek iki büyük güncelleme aldı. Bununla beraber cihazın hala iki büyük Android işletim sistemi güncellemesi daha almaya hak kazanacağı biliniyor.

Samsung Galaxy S21 FE teknik özellikleri