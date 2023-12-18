Samsung Galaxy F54 5G için Android 14 (One UI 6) güncellemesi çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesini cihazlarına dağıtmaya devam ediyor. Şirket daha önce zaten Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Flip 4, Galaxy S23, Galaxy S22 ve Galaxy S21 gibi amiral gemisi modellerine bu güncellemeyi zaten ulaşırdı. Bir süredir ise marka, orta seviye telefonlarına yeni güncellemesini sunuyor. Son olarak Samsung Galaxy F54 5G cihazı da Android 14 (One UI 6.0) güncellemesi almaya hak kazandı.

Şu anda yalnızca Galaxy F54 5G için belirli bölgelerde dağıtılmaya başlanan güncelleme, çok yakında tüm dünyada kullanıcılara sunulmaya başlanacak. Şirketin orta segment akıllı telefonu, bu sayede birbirinden ilgi çekici yeni özellikleri de bünyesinde toplayacak. İşte detaylar…

Samsung Galaxy F54 5G beklenen Android 14 güncellemesini aldı

Şirket, Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesini Galaxy F54 5G için ilk olarak Hindistan pazarındaki kullanıcılara dağıtmaya başladı. Bununla birlikte kullanıcılar, yeni işletim sistemi güncellemesinin yanı sıra ayrıca Kasım ayı güvenlik yamasını da alıyor. Çok yakında güncellemenin diğer ülkelerde de kullanıcılarla buluşacağı tahmin ediliyor.

Samsung’un kendi cihazları için özel olarak geliştirdiği One UI 6.0 güncellemesi, Google tarafından geliştirilen Android 14 işletim sistemini temel alıyor. Bununla birlikte güncelleme, başta kullanıcı arayüzü olmak üzere çok sayıda yeniliği bir araya getiriyor. Bunlar arasında kilit ekranı ve sistem için yeni özelleştirme modları, yeni bir varsayılan yazı tipi, yenilenen emoji tasarımları, yeni kamera uygulaması tasarımı, pratik kamera widget’ları, yeni bir hızlı işlem paneli ve ayrıca yeni ekran hareketleri yer alıyor.

Şimdilik yalnızca belirli bölgelerde dağıtılmaya başlanan yeni Samsung güncellemesi, çok yakında Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünyada kullanıcılarla buluşturulacak. Eğer henüz güncelleme ile ilgili bir bildirim almadıysanız, cihazınızın Ayarlar sayfasını açıp Sistem > Sistem Güncelleme > Güncellemeleri Kontrol Et adımlarını sırasıyla takip ederek yazılımı almaya hak kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Güncelleme eğer ekranda görünüyorsa, “İndir ve Yükle” butonuna basarak cihazınızı güncelleyebilirsiniz.

Galaxy F serisinden iki model daha güncelleme alacak

Samsung çok yakında iki adet Galaxy F serisi akıllı telefon modeline daha bu güncellemeyi sunacak. Galaxy F54 modelinden sonra Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesini alacak cihazlar arasında Galaxy F23 ve Galaxy F14 5G modelleri karşımıza çıkıyor. Fakat bu cihazların yeni güncellemeye ne zaman ulaşacakları henüz belirsizliğini koruyor.

Samsung Galaxy F54 5G özellikleri

Ekran: 6,7 inç Super AMOLED panel, 2400 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızı

6,7 inç Super AMOLED panel, 2400 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Samsung Exynos 1380

Samsung Exynos 1380 RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB depolama

256 GB depolama Ön kamera: 32 MP selfie kamerası

32 MP selfie kamerası Arka kamera: 108 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens

108 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens Bağlantı: 5G, yan biyometrik sensör, USB-C

5G, yan biyometrik sensör, USB-C Batarya: 25 watt hızlı şarj desteğine sahip 5,000 mAh pil kapasitesi

25 watt hızlı şarj desteğine sahip 5,000 mAh pil kapasitesi Renk seçenekleri: Mavi ve gümüş

Mavi ve gümüş Boyut ve ağırlık: 164,9×77,3×8,4 mm / 199 gram ağırlık

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