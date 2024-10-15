Samsung, Ayarlar menüsünü kaldırarak bir ilke imza atacak

Her geçen gün gelişmeye devam eden yapay zeka teknolojileri, Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un da odak noktalarından biri haline geldi. Bu yıl Galaxy AI yapay zeka paketini cihazlarına getirerek kullanıcı deneyimini artırmaya odaklanan şirket, şimdi ise daha kapsamlı bir fikir üzerine kafa yormaya başladı.

Ortaya çıkan son raporlar, Galaxy S24 FE’nin geleneksel Ayarlar menüsünü ortadan kaldıran ilk telefon olacağına işaret ediyor. ETNews’in haberine göre şirket, manuel ayarları kaldırarak kullanıcıların ihtiyaçlarını AI desteğiyle çözmeyi planlıyor.

Samsung telefonlar tamamen yapay zekaya güvenecek

Samsung’un bu hamle ile amacı, kullanıcıların artık bildirimler, ekran parlaklığı ya da ekran düzeni gibi ayarları değiştirme konusunda pek de uğraşmadan, tamamen yapay zeka tarafından yönetilen bir akıllı telefon yaratmak olacak. Böylelikle telefon tercihlerinize ve kullanım alışkanlıklarınıza otomatik olarak uyum sağlayarak size göre kendini adapte edecek.

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Samsung’un ana odak noktasının kamera ve klavye üzerine olacağı belirtiliyor. Modern akıllı telefonların kamerası zaten birçok işlemi otomatik hale getiriyor. Ortaya çıkan rapora göre cihazlar aydınlatma ve konuma göre otomatik olarak kamerayı daha da optimize edebilecek. Gelişmiş yapay zeka desteğiyle beraber çekimlerin kalitesini daha fazla artırılacak ve manuel müdahale minimize edilebilecek.

Samsung’un yapay zeka konusunda bir diğer odak noktası olan klavye ise daha da kişiselleştirilebilecek. Şu anda klavye otomatik kelime tahmini yaygın ifadelere dayanıyor. Fakat yapay zeka sayesinde telefon, her kullanıcının yazma şeklini öğrenecek, kişisel tercihlere giderek daha yakın olan kelime ve ifadeler önerebilecek. Geleceğin klavyesinde kullanıcının yazma stiline ve alışkanlıklarına uyum sağlayarak yazma deneyimini iyileştirilebilecek.

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Samsung telefonlarda Ayarlar menüsünün kaldırılmasına ilişkin henüz resmi bir tarih olmasa da bu yapay zeka işlevlerinin tanıtılması Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzünün piyasaya sürülmesiyle gelebilir. Konuya ilişkin yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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