6 yıl güncelleme garantili Samsung Galaxy A27 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Samsung, yeni akıllı telefonu Galaxy A27'yi resmi olarak tanıttı.

Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisi ve üçlü arka kamera kurulumuyla gelen cihaz, kutusundan Android 16 işletim sistemiyle çıkıyor.

Akıllı telefon, 6 yıllık uzun yazılım güncelleme taahhüdü ve ön yüklü gelen gelişmiş yapay zeka uygulamalarını kullanıcılarına sunuyor.

Samsung, bütçe dostu yeni akıllı telefonu Galaxy A27 modelini resmi olarak duyurdu. Temmuz ayında 349 dolardan başlayan fiyatlarla raflardaki yerini alacak cihaz, tam altı yıl boyunca Android işletim sistemi güncellemesi alma sözüyle kullanıcılarını karşılayacak.

Amerika Birleşik Devletleri pazarında 14 Temmuz itibarıyla 349,99 dolardan satışa sunulacak olan Samsung Galaxy A27, sunduğu tatminkar donanım özelliklerinin standart bir tasarımla geliyor. Peki Galaxy A27 özellikleri ile neler sunuyor? İşte detaylar…

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Samsung Galaxy A27 teknik özellikleri

Ekran: 6,7 inç FHD+, Super AMOLED, Infinity-O Ekran, 120 Hz’e kadar yenileme hızı

6,7 inç FHD+, Super AMOLED, Infinity-O Ekran, 120 Hz’e kadar yenileme hızı İşlemci: Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm), 8 Çekirdekli 2,4 GHz (4x), 1,8 GHz (4x)

Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm), 8 Çekirdekli 2,4 GHz (4x), 1,8 GHz (4x) Boyutlar ve Ağırlık: 162,4 x 78,2 x 7,8 mm, 200 g

162,4 x 78,2 x 7,8 mm, 200 g Kamera: 5 Megapiksel Ultra Geniş Açı Kamera, 50 Megapiksel OIS Geniş Açı Kamera, 2 Megapiksel Makro Kamera, 12 Megapiksel Ön Kamera

5 Megapiksel Ultra Geniş Açı Kamera, 50 Megapiksel OIS Geniş Açı Kamera, 2 Megapiksel Makro Kamera, 12 Megapiksel Ön Kamera Bellek ve Depolama: 6+128 GB

6+128 GB MicroSD: 2 TB’a kadar

2 TB’a kadar Pil: 5 bin mAh, 25W Hızlı Şarj

5 bin mAh, 25W Hızlı Şarj İşletim Sistemi: Android 16, One UI 8.5

Android 16, One UI 8.5 Güvenlik: Samsung Knox Vault

Samsung Knox Vault Su ve Toz Direnci: IP64

Kağıt üzerinde fiyat etiketine göre oldukça dengeli bir profil çizen Samsung Galaxy A27, 6,7 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüklü Super AMOLED ekrana sahip. 120 Hz yenileme hızı sunan ekranın altındaki performans gücünü ise Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 işlemci sağlıyor. Bu işlemci çok yüksek bir performansa sahip olmasa da sınıfına göre yeterli bir kullanım deneyimi vadediyor.

Ayrıca 6 GB RAM ve microSD kart desteğiyle artırılabilen 128 GB dahili depolama alanının yer aldığı Galaxy A27 modelinin kamera tarafında ise arka bölümde üçlü bir kurulum kullanıcıları karşılıyor. Akıllı telefonda 50 Megapiksel ana kamera, 5 Megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 Megapiksel makro kamera bulunurken, ön tarafta ise 12 Megapiksellik selfie kamerası görev yapıyor.

Kablosuz şarj desteği barındırmayan model, 25W kablolu şarj destekli 5 bin mAh bataryadan besleniyor.

Kutusundan Android 16 tabanlı One UI 8.5 kullanıcı arayüzü ile çıkacak olan Galaxy A27, uzun ömürlü yazılım desteğiyle rakiplerine meydan okuyor. Samsung, akıllı telefon için altı yıl boyunca ana Android sürümlerini ve güvenlik yamalarını yayınlayacağını taahhüt etmiş durumda.

Teknoloji devinin yeni cihazında günümüz trendi yapay zeka özelliklerine de geniş yer veriliyor. Telefonda Circle to Search, Object Eraser (Nesne Silici) ve Voice Transcription (Sesi Metne Dökme) gibi popüler Samsung AI imkanlarının yanı sıra Google Gemini ve Perplexity uygulamaları ön yüklü olarak geliyor. Cihaz aynı zamanda yenilenen Bixby sesli asistanına da tam destek veriyor.

Samsung Galaxy A27 fiyatı ve çıkış tarihi

Samsung tarafından yapılan paylaşımlara göre Galaxy A27, ilk etapta yalnızca siyah renk seçeneğiyle listelendi. ABD’de 14 Temmuz’dan itibaren 349,99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.