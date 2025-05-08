Sabancı Üniversitesi’nden geleceğe bakış: Yapay zeka destekli 25. yıl sergisi

25 yıl önce kurulan Sabancı Üniversitesi, kuruluş yıldönümünü özel bir sergiyle kutluyor. Yapay zeka teknolojileri kullanılarak hazırlanan “Yaşayan Anlar: 25 Yılın Retrospektifi / Living Memories: A 25-Year Retrospective” sergisi, 6 Mayıs’ta Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü’ndeki Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi (SGM) fuaye alanında ziyaretçileri bir araya getiriyor.

Yaşayan Anlar: 25 Yılın Retrospektifi / Living Memories: A 25-Year Retrospective sergisinin açılış töreni Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici ile Öğretim Üyeleri, mezunlar, öğrenciler ve çalışanların katılımıyla düzenlendi.

Seride açılış konuşmasını yapan Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı şu ifadelerde bulundu:

“Üniversite tarihi açısından 25 yıl kısa bir süre olabilir ancak bizim için son derece kıymetli, emek dolu bir 25 yıl oldu. Bu yolculukta birçok anı, fotoğraf biriktirdik, ama en değerlisi; her yıl üstüne eklediğimiz mezunlarımız, öğrencilerimiz ve kıymetli akademisyenlerimiz oldu. Bugün geriye baktığımızda, birçok hedefimizi gerçekleştirdiğimizi memnuniyetle görüyoruz. Elbette her hedefin ardından yeni hedefler koymak gerekiyor.

Bu da daha iyisini yapma arzusunun bir sonucudur. Bu nedenle hiç değişmeyen bir mottomuz var: ‘Birlikte yaratmak ve geliştirmek.’ Yaşayan Anlar: 25 Yılın Retrospektifi sergisi de bu anlayışın bir ürünü. Fakültelerden, merkezlerden toplanan karelerle, hep birlikte çıktığımız bu yolculuğu yeniden hatırlıyoruz. 25. yıl kutlamalarımıza böyle anlamlı bir başlangıç yapmaktan mutluluk duyuyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”