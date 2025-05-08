Sabancı Üniversitesi’nden geleceğe bakış: Yapay zeka destekli 25. yıl sergisi

- Sabancı Üniversitesi 25. yıl dönümünü kutluyor.
- Eğitim kuruluşu bu özel günün şerefine yapay zeka destekli bir sergi sunuyor.
- "Yaşayan Anlar: 25 Yılın Retrospektifi" sergisi ziyaretçilere kapılarını açtı.
25 yıl önce kurulan Sabancı Üniversitesi, kuruluş yıldönümünü özel bir sergiyle kutluyor. Yapay zeka teknolojileri kullanılarak hazırlanan “Yaşayan Anlar: 25 Yılın Retrospektifi / Living Memories: A 25-Year Retrospective” sergisi, 6 Mayıs’ta Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü’ndeki Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi (SGM) fuaye alanında ziyaretçileri bir araya getiriyor.
Yaşayan Anlar: 25 Yılın Retrospektifi / Living Memories: A 25-Year Retrospective sergisinin açılış töreni Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici ile Öğretim Üyeleri, mezunlar, öğrenciler ve çalışanların katılımıyla düzenlendi.
Güler Sabancı’dan açılış konuşması
Seride açılış konuşmasını yapan Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı şu ifadelerde bulundu:
“Üniversite tarihi açısından 25 yıl kısa bir süre olabilir ancak bizim için son derece kıymetli, emek dolu bir 25 yıl oldu. Bu yolculukta birçok anı, fotoğraf biriktirdik, ama en değerlisi; her yıl üstüne eklediğimiz mezunlarımız, öğrencilerimiz ve kıymetli akademisyenlerimiz oldu. Bugün geriye baktığımızda, birçok hedefimizi gerçekleştirdiğimizi memnuniyetle görüyoruz. Elbette her hedefin ardından yeni hedefler koymak gerekiyor.
Bu da daha iyisini yapma arzusunun bir sonucudur. Bu nedenle hiç değişmeyen bir mottomuz var: ‘Birlikte yaratmak ve geliştirmek.’ Yaşayan Anlar: 25 Yılın Retrospektifi sergisi de bu anlayışın bir ürünü. Fakültelerden, merkezlerden toplanan karelerle, hep birlikte çıktığımız bu yolculuğu yeniden hatırlıyoruz. 25. yıl kutlamalarımıza böyle anlamlı bir başlangıç yapmaktan mutluluk duyuyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”
“Henüz yolun başındayız”
Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici ise konuşmasında şunlara yer verdi:
“Sıfırdan bir üniversiteyi bugünlere taşımak büyük bir başarı. 1999’da ilk öğrencilerimizi bu kampüse getirdiğimizde, zor şartlarda başlayan bu serüvenin ne denli kıymetli olduğunu daha da iyi anlıyoruz.
O dönemin öğrencileri ve sonrasındaki öğrencilerimiz, mezunlarımız bugün dünyanın önde gelen üniversitelerinde, şirketlerinde, en üst düzey görevlerde yer alıyor. Bugün de ilk günkü motivasyonla yolumuza devam ediyoruz. Henüz yolun başındayız; hedeflerimizi her geçen gün daha da yukarıya taşıyoruz. Üniversitemizin 25 yıllık yolculuğunu yansıtan bu anlamlı sergiyi hazırlayan tüm ekibe teşekkür ediyorum.”
Güler Sabancı açılıştan sonra Sabancı Üniversitesi’nin kuruluş hikayesini kaleme aldığı, Türkçe ve İngilizce yayınlanan ‘Bir Üniversite Var Ederken… / Founding a University…’ kitabını ziyaretçilere imzaladı.
Sabancı Üniversitesi’nin 25 yılı
“Yaşayan Anlar: 25 Yılın Retrospektifi” sergisi, Sabancı Üniversitesi’nin 25 yıl öncesinden günümüze uzanan kuruluş hikayesi, kampüs yaşamı, öğrenci ve mezun başarıları, bilim ve sanat alanında öne çıkan çalışmalarını kapsayan geniş bir perspektif sunuyor.
Üniversitenin fakülteleri, araştırma merkezleri ve birimlerinden toplanan binlerce içerikle hazırlanan sergi, bu zengin içeriğin yapay zeka modelleriyle işlenmesiyle oluşturuldu.
Sergide; 1999 yılında ‘bir dünya üniversitesi’ kurma hayalinden doğan ve özgün eğitim modeliyle fark yaratan Sabancı Üniversitesi’nin kilometre taşları, hem orijinal belgeler hem de yapay zeka teknolojileriyle canlandırılan arşiv materyalleri ve anılarla aktarılıyor.