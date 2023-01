Rumbleverse çıkışından 6 ay sonra oyunculara veda ediyor

Iron Galaxy tarafından geliştirilen ve Epic Games Publishing imzasıyla yayınlanan Rumbleverse oyunu 11 Ağustos 2022 tarihinde piyasaya çıktı. Unreal Engine 4 oyun motoruyla geliştirilen yapım Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X/S platformlarında yayınlandı. Battle Royale türündeki rekabetçi oyun, eleştirmenler ve kullanıcılar tarafından olumlu notlar almayı başardı. Ancak ne yazık ki yapım, çıkışından yaklaşık 6 ay gibi oldukça kısa bir süre geçtikten sonra, kapanmaya hazırlanıyor.

Etkileyici grafikleri ve rekabetçi oyun deneyimi ile dikkatleri üzerine çeken Rumbleverse ne yazık ki çok yakında piyasadan kaldırılacak. Epic Games, son derece yüksek maliyetlere sahip olan oyunun şirket için yeterince kazanç sağlayamaması üzerine geri adım atmaya karar verdi. Daha fazla bu oyuna yatırım yapmak istemeyen firma, sunucularını kapatarak oyunu tümüyle rafa kaldıracak.

Ünlü oyun muhabiri Tom Henderson’ın iddialarına göre Epic Games, mali açıdan sağlıklı bir oyuncu topluluğu oluşturmayı başaramadığı için Rumbleverse’ün sunucularını şubat ayı sonunda kapatmayı planlıyor. Elbette ki şimdilik bu bilgiler yalnızca bir iddiadan ibaret. Ancak oyun dünyasında isabetli tahminleri ile adından sıkça söz ettirmeyi başaran Henderson’ın yine doğru bir tahminde bulunduğu düşünülüyor. Çok yakında ise Epic Games’in konuya ilişkin resmi bir açıklama yapacağı tahmin edilmekte.

Epic Games' Rumbleverse will be shutting down at the end of February. pic.twitter.com/xsMZWVzA0u

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 30, 2023