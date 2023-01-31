Rumbleverse çıkışından 6 ay sonra oyunculara veda ediyor

Iron Galaxy tarafından geliştirilen ve Epic Games Publishing imzasıyla yayınlanan Rumbleverse oyunu 11 Ağustos 2022 tarihinde piyasaya çıktı. Unreal Engine 4 oyun motoruyla geliştirilen yapım Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X/S platformlarında yayınlandı. Battle Royale türündeki rekabetçi oyun, eleştirmenler ve kullanıcılar tarafından olumlu notlar almayı başardı. Ancak ne yazık ki yapım, çıkışından yaklaşık 6 ay gibi oldukça kısa bir süre geçtikten sonra, kapanmaya hazırlanıyor.

Etkileyici grafikleri ve rekabetçi oyun deneyimi ile dikkatleri üzerine çeken Rumbleverse ne yazık ki çok yakında piyasadan kaldırılacak. Epic Games, son derece yüksek maliyetlere sahip olan oyunun şirket için yeterince kazanç sağlayamaması üzerine geri adım atmaya karar verdi. Daha fazla bu oyuna yatırım yapmak istemeyen firma, sunucularını kapatarak oyunu tümüyle rafa kaldıracak.

Rumbleverse şubat ayı sonunda kapatılacak

Ünlü oyun muhabiri Tom Henderson’ın iddialarına göre Epic Games, mali açıdan sağlıklı bir oyuncu topluluğu oluşturmayı başaramadığı için Rumbleverse’ün sunucularını şubat ayı sonunda kapatmayı planlıyor. Elbette ki şimdilik bu bilgiler yalnızca bir iddiadan ibaret. Ancak oyun dünyasında isabetli tahminleri ile adından sıkça söz ettirmeyi başaran Henderson’ın yine doğru bir tahminde bulunduğu düşünülüyor. Çok yakında ise Epic Games’in konuya ilişkin resmi bir açıklama yapacağı tahmin edilmekte.

Epic Games' Rumbleverse will be shutting down at the end of February. pic.twitter.com/xsMZWVzA0u — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 30, 2023

İddiaların doğru çıkması halinde Rumbleverse, çevrim içi mağazalarda bir yılını bile doldurmadan faaliyetlerini sonlandırmış olacak. Bilindiği üzere oyun, geçtiğimiz yılın ağustos ayında piyasaya çıkmış ve tamamen ücretsiz bir şekilde yayınlanmıştı. Şirket yalnızca oyunda sunulan kozmetik ürünlerin satışı ile kendine gelir modeli oluşturmuştu. Fakat görünen o ki ekip bu konuda başarılı olamadı.

Henderson’ın iddialarına göre Rumbleverse’in kapanması ile ilgili olarak Epic Games, önümüzdeki günlerde bir açıklamada bulunacak. Oyunu halihazırda indirmiş ya da satın almış olan kişiler, şubat ayı sonuna kadar oyundan yararlanabilecek. Fakat şirketten gelecek olan kapanma duyurusu ile birlikte oyunun artık dijital mağazalardan kaldırılacağı tahmin ediliyor.

PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S ve PC platformlarında mevcut olan Rumbleverse, 40 kişinin bir arenaya katıldığı ve bunlardan yalnızca birinin hayatta kalabildiği eğlence dolu bir dövüş oyunu olarak biliniyor. Kısa bir süre önce oyunun bir Nintendo Switch sürümünün geliştirilmekte olduğu öne sürülmüştü. Eğer Henderson’ın aktardığı bilgiler doğruysa, muhtemelen şirketin bu planı da iptal olacak.

Rumbleverse sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i5-3470 veya AMD FX-8350

: Intel Core i5-3470 veya AMD FX-8350 Bellek : 6 GB RAM

: 6 GB RAM Ekran kartı : NVIDIA GeForce GTX 650 Ti, 2 GB veya AMD Radeon HD 7790, 2 GB

: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti, 2 GB veya AMD Radeon HD 7790, 2 GB Depolama: 7 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri: