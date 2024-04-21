Epic Games Store’dan oyuncuları üzen açıklama: Türkiye’de oyun fiyatları zamlanıyor

Epic Games Store oyunseverleri üzecek bir haberle karşımıza çıktı. Şirketten gelen son açıklamaya göre mevcut oyun fiyatları çok yakında zamlanmaya başlayacak. Bu durum ne yazık ki Türkiye’ye özel bir karar olacak.

Ülkemizde döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle geçtiğimiz aylarda Steam, Türk Lirası desteğini sonlandırarak listelenen oyunları dolar kurundan satmaya başlamıştı. Steam’in bu dikkat çekici hamlesinden sonra pek çok oyunsever, yeni bir oyun satın almak için Epic Games Store’a yönelmeye başlamıştı. Fakat anlaşılan o ki oyuncular için son kale olan Epic Games’te de yakında benzer bir strateji izlenmeye başlanacak.

Epic Games Store’dan açıklama geldi

Egosumiraturc adlı X (eski adıyla Twitter) kullanıcısı tarafından paylaşılan gönderide, Epic Games Store’un çok yakında Türkiye’deki kullanıcılar için ciddi bir zam yapmaya hazırlandığı görüldü. Epic Games’ten kullanıcıya gelen “Bölgesel Fiyat Sınıflarında Güncellemeler” başlıklı e-posta mesajında şu ifadeler yer verildi:

“Epic Games Store, dünyanın dört bir yanında bulunan kullanıcılarıyla geniş bir kitleye ulaşıyor. Ürünlerin farklı bölgelerde adil ve tutarlı bir şekilde fiyatlandırılmasını sağlamak amacıyla ortaklarımıza, ürün tekliflerine özel önerilen bölgesel fiyat sınıfları sunuyoruz. Şu anda bu bölgesel fiyat sınıflarını, mevcut kuralları ve döviz kurlarını en iyi şekilde yansıtacak şekilde güncelliyoruz. Yakın zamanda yapmadıysan her bölge için mevcut ürün fiyatlarını gözden geçirmeni öneririz. Fiyatlandırma stratejin, hedef kitlene değer sunarken sürdürülebilir bir ticari yapılanma kurmana yardımcı olur. Herhangi bir para biriminde fiyat güncellemesi yapman durumunda indirim etkinliklerine katılabilmen için 30 gün beklemen gerektiğini lütfen aklında bulundur.”

Epic Games Store şimdilik ne yazık ki bu kararın ne zaman uygulanacağına dair herhangi bir açıklamada bulunmadı. Konuya ilişkin yakında daha fazla ayrıntının ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.

Steam Türkiye’den de benzer bir hamle gelmişti

Geçen yılın Kasım ayında popüler oyun platformu Steam de bu tarz bir hamlede bulunarak Türk Lirası (TL) ile fiyatlandırma sistemini sonlandırmıştı. TL kurundaki öngörülemeyen dalgalanmalara işaret eden şirket, alışverişler için daha tutarlı bir hizmet sağlayabilmek adına böyle bir kararda bulunduğunu bildirmişti.

“Arjantin ve Türkiye’deki Steam mağazası USD kullanmaya başlayacak. Bu değişikliğe, toplam 25 ülke ve bölgede Latin Amerika ve Orta Doğu/Kuzey Afrika için bölgesel yeni fiyatlar eşlik edecek” açıklamasıyla karşımıza çıkan Steam, 20 Kasım 2023 tarihinden itibaren bünyesinde yer alan oyun ve içerikleri Türkiye’de dolar kuruyla satmaya başlamıştı.

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