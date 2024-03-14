247 TL değerindeki iki oyun Epic Games’te ücretsiz oldu

Epic Games Store haftanın ücretsiz oyunları ile karşımıza çıktı. Epic Games’in 14 Mart tarihinde bir hafta boyunca bedava olarak kullanıcılarıyla buluşturduğu oyunlar açıklandı. Bu hafta platform, iki farklı oyunla kullanıcılarını memnun etmeyi planlıyor. Bu oyunlar, toplam satış değeri 247 TL olan Deus Ex Mankind Divided ve The Bridge olarak duyuruldu.

Epic Games’te haftanın bedava oyunlarını indirmek için bu adresi ziyaret etmeniz yeterli olacaktır. Kütüphanenize ekleyeceğiniz bu oyunlar, bir haftalık sürecin ardından kaybolmayacak, ömür boyu kütüphanenizde yer almaya devam edecek. Herhangi bir ücret ödemek zorunda kalmadan faydalanabileceğiniz yapımlar, şimdiden büyük bir ilgi görmüş durumda.

Deus Ex Mankind Divided

2016 yılında piyasaya çıkan aksiyon RPG ve gizlilik oyunu Mankind Divided, esas olarak Deus Ex: Human Revolution’ın devamı niteliği taşıyor. 2029 yılında geçen oyunda insanlığın ciddi bir kısmı mekanik augmentasyonlar kullanmaya başlıyor. Adam Jensen rolüyle harekete geçen oyunseverler, Illuminati tarafından kurulan gelecek planlarını engellemek üzere mücadele edecek.

Deus Ex Mankind Divided sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 7.1SP1 veya üstü (64 bit işletim sistemi gerekli)

Windows 7.1SP1 veya üstü (64 bit işletim sistemi gerekli) İşlemci: Intel Core i3-2100 veya AMD eşdeğeri

Intel Core i3-2100 veya AMD eşdeğeri Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran kartı: AMD Radeon HD 7870 (2 GB) veya NVIDIA GeForce GTX 660 (2 GB)

AMD Radeon HD 7870 (2 GB) veya NVIDIA GeForce GTX 660 (2 GB) Depolama: 45 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i7-3770K ve AMD FX 8350

Intel Core i7-3770K ve AMD FX 8350 Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran kartı: AMD Radeon RX 480 veya NVIDIA GTX 970

AMD Radeon RX 480 veya NVIDIA GTX 970 Depolama: 55 GB kullanılabilir alan

The Bridge

Mantık ve bulmaca tabanlı bir oyun olan The Bridge, Isaac Newton ve M.C. Escher’dan ilham alıyor. Oldukça zorlu mimarilerde mücadele eden oyunseverler, yerçekimini ters düz ederek bulmacaları çözmek üzere yola çıkıyor.

The Bridge sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 8

Windows 8 İşlemci: 1.0 GHz

1.0 GHz Bellek: 1 GB RAM

1 GB RAM Depolama: 500 MB boş alan

Önerilen:

İşletim sistemi: Windows XP, Vista, 7, 8, 10

Windows XP, Vista, 7, 8, 10 İşlemci: 1.7 GHz veya üstü

1.7 GHz veya üstü Bellek: 2 GB RAM

2 GB RAM Ekran kartı: Pixel Shader 2.0

Pixel Shader 2.0 Depolama: 500 MB boş alan

Peki ya siz Epic Games Store tarafından bir hafta boyunca kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan bu oyunlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!