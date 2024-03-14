247 TL değerindeki iki oyun Epic Games’te ücretsiz oldu

Epic Games Store haftanın ücretsiz oyunları ile karşımıza çıktı. Epic Games’in 14 Mart tarihinde bir hafta boyunca bedava olarak kullanıcılarıyla buluşturduğu oyunlar açıklandı. Bu hafta platform, iki farklı oyunla kullanıcılarını memnun etmeyi planlıyor. Bu oyunlar, toplam satış değeri 247 TL olan Deus Ex Mankind Divided ve The Bridge olarak duyuruldu.
Epic Games’te haftanın bedava oyunlarını indirmek için bu adresi ziyaret etmeniz yeterli olacaktır. Kütüphanenize ekleyeceğiniz bu oyunlar, bir haftalık sürecin ardından kaybolmayacak, ömür boyu kütüphanenizde yer almaya devam edecek. Herhangi bir ücret ödemek zorunda kalmadan faydalanabileceğiniz yapımlar, şimdiden büyük bir ilgi görmüş durumda.
Deus Ex Mankind Divided
2016 yılında piyasaya çıkan aksiyon RPG ve gizlilik oyunu Mankind Divided, esas olarak Deus Ex: Human Revolution’ın devamı niteliği taşıyor. 2029 yılında geçen oyunda insanlığın ciddi bir kısmı mekanik augmentasyonlar kullanmaya başlıyor. Adam Jensen rolüyle harekete geçen oyunseverler, Illuminati tarafından kurulan gelecek planlarını engellemek üzere mücadele edecek.
Deus Ex Mankind Divided sistem gereksinimleri
Minimum:
- İşletim sistemi: Windows 7.1SP1 veya üstü (64 bit işletim sistemi gerekli)
- İşlemci: Intel Core i3-2100 veya AMD eşdeğeri
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran kartı: AMD Radeon HD 7870 (2 GB) veya NVIDIA GeForce GTX 660 (2 GB)
- Depolama: 45 GB kullanılabilir alan
Önerilen:
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i7-3770K ve AMD FX 8350
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran kartı: AMD Radeon RX 480 veya NVIDIA GTX 970
- Depolama: 55 GB kullanılabilir alan
The Bridge
Mantık ve bulmaca tabanlı bir oyun olan The Bridge, Isaac Newton ve M.C. Escher’dan ilham alıyor. Oldukça zorlu mimarilerde mücadele eden oyunseverler, yerçekimini ters düz ederek bulmacaları çözmek üzere yola çıkıyor.
The Bridge sistem gereksinimleri
Minimum:
- İşletim sistemi: Windows 8
- İşlemci: 1.0 GHz
- Bellek: 1 GB RAM
- Depolama: 500 MB boş alan
Önerilen:
- İşletim sistemi: Windows XP, Vista, 7, 8, 10
- İşlemci: 1.7 GHz veya üstü
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran kartı: Pixel Shader 2.0
- Depolama: 500 MB boş alan
Peki ya siz Epic Games Store tarafından bir hafta boyunca kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan bu oyunlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!