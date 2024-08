Fişi çekilen Crysis Next’in battle royale oynanış videosu sızdırıldı

Tamamen çok oyunculu bir deneyime odaklanan ve üçüncü şahıs bakış açısı getiren Crysis Next ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Crysis serisi evreninde geçen bu oyun, oynaması ücretsiz bir battle royale oyunu olarak lanse ediliyor. Fakat ne yazık ki yıllar süren çalışmaların ardından oyun bir türlü piyasaya sürülmedi ve nihayetinde oyunun iptal edildiği açıklandı.

2020 yılında Crysis Next ile ilgili yeni söylentilerin ortaya çıkması, oyunun bir noktada piyasaya çıkabileceği yönündeki beklentileri artırdı. Fakat gelen son haberler oyunun hiçbir zaman piyasaya çıkmayacağını bir kez daha doğrulamış oldu. Yine de uzun yıllar boyunca büyük bir sabırsızlıkla beklenen bu oyundan ilk kez bir oynanış videosu sızdırıldı.

İptal edilen Crysis Next büyük bir heyecan yarattı

Crysis serisinin geliştiricisi olan Crytek stüdyosu internete sızdırılan oynanış videosunu kaldırmak için hızlı hareket ediyor. Fakat yine de bazı kullanıcılar videoyu internete yüklemeye ve oyunu serinin hayranlarına göstermeye devam ediyor. Sızdırılan materyale göre oyun geliştirme aşamasında pek ilerleme kaydedemedi.

Crytek şirketinin varlığını hiçbir zaman resmi olarak doğrulamadığı Crysis Next eğlenceli bir battle royale deneyimi ile karşımıza çıkıyor. İki yıl önce Crytek’in seri için yeni bir oyun planladığını açıkladığı bilinirken, o zamandan bu yana yalnızca küçük bir teaser paylaşıldığını ve başka hiçbir gelişme olmadığını belirtelim. Tüm bunlar serinin hayranları için oyunu daha ilgi çekici ve merak uyandırıcı kılmaya yardımcı oldu. Fakat oyunun asla piyasaya sürülmeyeceği gerçeği oyuncularda hayal kırıklığı yarattı.

Crysis Next oyunu ne yazık ki battle royale zamanlamasını kaçırdı. PUBG, Apex Legends, Call of Duty: Warzone, Fortnite ve Garena Free Fire gibi popüler oyunların yer aldığı bu segment artık yeni bir Crysis oyunu için fazla doygun görünüyor. Ancak yine de oyunun rakiplerinden sıyrılıp kendine has bir kitle yaratabileceğini düşündüren bazı ilgi çekici öğelere de ev sahipliği yaptığını belirtmekte yarar var.

Nano giysinin kişiselleştirilmesine ve kontrol edilmesine izin vermek gibi ilginç çözümler ortaya koyan oyun, çok oyunculu modda Frontliner, Tactician ve Flanker olmak üzere üç farklı seçenek sunacaktı. Ancak Crytek’in şu anda bu projeyi rafa kaldırdığı ve uzun bir süre daha yeniden masaya almayacağı tahmin ediliyor. Belki de Crysis Next’in belirli öğelerini ilerleyen süreçte başka yeni Crysis oyunlarında görmek mümkün olabilir.

Crysis Next’in oynanış videosunu aşağıdan da izleyebilirsiniz:

Peki ya siz Crysis Next ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Oyunla alakalı fikir ve düşüncelerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Konusu Türkiye’de geçen en popüler oyunlar