Fortnite, Counter-Strike benzeri yeni FPS modunu sundu

Epic Games, Fortnite için beklenen yeni Ballistic modunu yayınladı.

Yeni Fortnite modu Counter-Strike benzeri bir FPS deneyimine odaklanıyor.

Mod, takım stratejisine dayalı bir sistem sunuyor.

Epic Games, Fortnite oyunu için geliştirdiği Ballistic adlı sıra dışı yeni bir mod ile karşımıza çıktı. Şirket, birinci şahıs deneyimi sunan modunu bugün nihayet oyuncularla buluşturuyor. Günlerdir büyük bir sabırsızlıkla beklenen bu yeni mod, oyuncuların tıpkı Counter-Strike benzeri bir FPS deneyimine ulaşmasına yardımcı oluyor.

Ballistic modu daha taktiksel ve rekabetçi bir formatla bizleri buluşturuyor. Yeni mod kendisini mevcut Battle Royale deneyiminden tamamen farklı bir boyuta taşıyor. 5v5 maçlarda oyuncular, Counter-Strike’ın popüler hale getirdiği oyun tarzına net bir yaklaşımla, patlayıcı yerleştirmek ya da etkisiz hale getirmek gibi belirli hedeflere ulaşmak için takım olarak çalışmak zorunda kalıyor.

Fortnite Ballistic modunun özellikleri

Epic Games’in sunduğu mod, Fortnite ile artık neredeyse eşanlamlı hale gelen bir mekanik olan inşa sistemini tamamen yok ediyor. Stüdyonun almış olduğu bu karar, takımlar arasındaki stratejik konumlandırma ve koordinasyona öncelik veren, atış mekaniklerine odaklanan daha saf bir deneyim yaratma arzusunu gösteriyor.

Ballistic moddaki Skyline 10 adı verilen ilk harita, oyuncuları yoğun taktiksel çatışmalara sahne olmayı vaat eden fütüristik bir şehre taşıyor. Kentsel ortam, modun sunmayı amaçladığı daha rahat ve stratejik oyun tarzını tamamlayacak şekilde özel olarak tasarlanıyor.

Şimdiye kadar alıştığımız Battle Royale haritalarından uzaklaşan bir tasarıma sahip olan Skyline 10, oyuncuların oyunun önceki bölümlerinde keşfettiği Mega City bölgesini hatırlatan daha kompakt ve ayrıntılı bir yapıya sahip. Ancak düzenin ayrıntı düzeyi ve karmaşıklığı, bu rekabetçi modun özel ihtiyaçlarına uyacak şekilde önemli ölçüde artırılıyor.

Geliştiriciler ayrıca gelecekte yeni haritaların ekleneceğini doğrulamış olsa da bu genişletmeler için henüz bir tarih verilmedi. Anlaşılan o ki Fortnite, yeni Ballistic moduna uzun vadeli bir yatırım yapmayı planlıyor.

Ballistic modu takım stratejisine odaklanıyor

Fortnite Ballistic modu takım stratejisini doğrudan etkileyen bir ekonomik sistem sunuyor. Oyuncular her maça bir Ranger tabancasıyla ve ek ekipman satın almak için kullanılabilecek 800 krediyle başlıyor. Bu krediler patlayıcı cihazın yerleştirilmesi gibi elemeler ve hedeflerin tamamlanması yoluyla kazanılıyor.

Ballistic iki farklı deneyim türü sunuyor. Bunlar daha rekabetçi oyuncular için dereceli mod ve daha sıradan bir yaklaşımı tercih edenler için dereceli olmayan mod olarak karşımıza çıkıyor. Oyuncu değiştirme sistemi yalnızca sıralanmamış modda mevcut olacak ve rekabetçi maçların bütünlüğünü sağlayacak.

Maçlar 13 turun en iyilerine göre belirleniyor. Takımlar 6 turdan sonra taraf değiştiriyor. Bu sistem her iki takımın da hem hücum hem de savunma oyuncusu rolünü deneyimlemesine olanak tanıyarak daha adil bir deneyime kapı aralıyor.