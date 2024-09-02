RTÜK, YouTube ve sokak röportajları için düzenleme getiriyor

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Armağan Çağlayan’ın Ekol TV’deki Sorgusuz Sualsiz programına konuk olarak önemli birtakım açıklamalarda bulundu. Şahin, YouTube ve sokak röportajları ile ilgili yeni düzenlemeler getirileceğini ifade etti.

Sokak röportajları için düzenleme getirileceğini dile getiren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bu içeriklerin dikkatli bir şekilde incelenmesi gerektiğini dile getirdi. “İftira atamayacaklar, yanlış bilgi veremeyecekler” ifadesiyle bu kararın gerekçesini açıklayan Şahin, YouTube üzerinden haber yayını yapan kanallara da değindi. Bu programlar için de kanal sahiplerinin RTÜK’ten lisans almak zorunda kalacağını dile getirdi.

RTÜK’ten YouTube için önemli açıklama

RTÜK Başkanı Abubekir Şahin’in yaptığı açıklamada YouTube ve sokak röportajları ile ilgili önemli düzenlemeler getirileceği paylaşıldı. Bu içerikler için denetim yetkisini daha sıkı bir şekilde kullanacaklarını dile getiren Şahin, ilgili düzenlemelerle ilgili şunları söyledi:

“Biz yayınların tamamının denetim yetkisine sahibiz. Devlet sanki acziyet içerisindeymiş gibi algı yaratılıyor. BTK veya Youtube üzerinden bu röportajları hep uyardık. Gördük ki çeki düzen vermek şöyle dursun, global anlamda yayın yapan haber programlarından sonra verilmeye başlandı. Sokak röportajlarına düzen getirilecek. Benim açıklamamdan sonra sanki harekete geçilmiş gibi. Hayır o söylenenleri kim söylerse söylesin gözaltına alınır ve bir soruşturma geçirir. Çalışmalarımızı yaptık. Normal bir röportajdaki kurallar neyse aynısını burada da uygulayacağız. Dikkat etmeleri gerekecek. İftira atmayacaklar, yanlış bilgi, doğruluğu tartışılır bilgi veremeyecekler.”

RTÜK’ten gelen açıklamaya göre YouTube platformuyla alakalı çok yakında kritik bazı düzenlemeler gerçekleştirilecek. Bununla ilgili şu ifadelere yer verildi:

“YouTube ile ilgili çalışma da yürütüyoruz. Ama kapatmak için değil, düzene sokmak için uğraşıyoruz. YouTube’da hiçbir içeriğe bugüne kadar müdahale etmedik. Kişisel yayınlar hariç tüm yayınlar RTÜK denetimindedir. Yeni dijital mecralar da Türk kanunlarına uymak zorunda. Lisans almak zorundalar. YouTube üzerinden haber yapanlar, program yapanlar RTÜK’ten lisans almak zorunda kalacaklar. Cüzi bir rakamla bu verilecek. Lisans süresi 10 yıllık. Her yıl düzenli ödeme yapılıyor. Youtube ile ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Teklifimizi değerlendirecekler, haber bekliyoruz. Bu yasa çıkmadan da lisans alınabilir.”

YouTube ve sokak röportajları ile ilgili gelecek düzenlemenin yanı sıra ayrıca RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Instagram ve Roblox gibi platformların yakın zaman önce BTK kararıyla erişim engeli cezasına çarptırılmasına da değindi. Şahin’in açıklaması şöyle oldu:

“Instagram, Roblox vs kapatılması BTK denetiminde. Bizim alanımız değil. Ama şahsi görüşüme göre ben olsam ben de aynı kararı verirdim. 6 yıldır RTÜK başkanıyım ama 1 tane lisans iptali kararı aldık. Ben bir sürü tehdit hakaret alıyorum. Günde binlerce defa tehdit edildim ailem tehdit edildi, bunlara dava açtım, gencecik çocuklar, çoğundan vazgeçtim. Instagramla ilgili bile bana hakaret ettiler ‘sen kapattın’ diye. Bir taraftan bunları kolayca yayınlayan platformlar, kendisine gelince hassas oluyorlar. Hala burada bir temsilcilik açmadılar. Kanunların istediği şartlarda değil, merkezleri var sadece. Oyun ise, çocukları her türlü tehlikeye sokacak duruma gelmişti. Instagram için başka uygulama indirilmesini de doğru bulmuyorum. Çünkü her şeye açık hale geliyorsunuz. Son derece tehlikeli.”

Peki ya siz RTÜK Başkanı tarafından yapılan bu açıklamalar ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.