Rockstar Games’in GTA 6 duyurusu X’te rekor kırdı

Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Rockstar Games çok yakında Grand Theft Auto (GTA) serisinin yeni oyunu ile hayranları karşısına çıkacak. En son 2013’te yayınlanan GTA 5 oyunuyla seriyi genişleten şirket, 5 Aralık tarihinde GTA 6’nın ilk fragman videosunu yayınlayacak. Rockstar’ın yapmış olduğu bu GTA 6 duyurusu, Elon Musk’ın sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter) platformunda rekor kırdı.

2013’ten bu yana seriye yeni bir oyun eklenmesini bekleyen sabırsız hayranlar tarafından yoğun bir ilgiyle karşılanan bu paylaşım, henüz yirmi dört saatten kısa bir süre içinde 127 milyondan fazla görüntüleme elde etti. Bununla birlikte 1,7 milyon beğeni yakalayan gönderi, X tarihindeki en popüler tweet olma unvanına ulaştı.

GTA 6 açıklaması sosyal medyayı salladı

Dünyanın dört bir yanındaki GTA hayranları, serinin yeni oyununa olan ilgi ve beklentinin ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Sosyal medyada etkileyici rakamlara ulaşmayı başaran şirket, Grand Theft Auto VI ile şimdiden oyun piyasasına yön vermeye başladı.

Sosyal medyada dün büyük bir rekora imza atan Rockstar Games, GTA 6 duyurusu ile X platformunda 1.7 milyon beğeni ve 127 milyon görüntüleme sayısını geçti. Öte yandan duyuru, Instagram’da da 4.6 milyon beğeniye ulaştı.

Rockstar Games, Instagram’daki tüm paylaşımlarını sildi

Şirket, bugün Instagram hesabındaki dört binden fazla gönderinin tümünü kaldırdı. 5 Aralık tarihinde GTA 6 fragmanı ile hayranları karşısına çıkacak şirket, dünya çapında heyecanla beklenen tanıtım videosunu öne çıkarmak için bu dikkat çekici hamleyi gerçekleştirdi.

Rockstar Games, 5 Aralık tarihinde Türkiye saati ile 17:00’de beklenen fragman videosunu yayınlayacak. Oyunla ilgili ilk detaylar bu sayede elde edilecek. Olağanüstü bir grafik kalitesiyle karşımıza çıkması beklenen oyun, pek çok ilgi çekici yenilik ve sürükleyici bir hikaye deneyimiyle piyasada boy gösterecek.

Pek çok kişiye göre Rockstar Games’in bu ay GTA 6 fragmanı yayınlayacak olması, şirketin beklenen oyunu 2024 yılında piyasaya süreceğine bağlıyor. Çok uzun bir süredir hayranların dört gözle beklediği oyun, 2013’ten sonra Grand Theft Auto serisine yeni bir üye kazandıracak. Yeni nesil PlayStation ve Xbox konsollarını destekleyecek oyun aynı zamanda PC ve Nintendo Switch platformlarında da oyunculara sunulacak.