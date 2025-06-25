Redmi Note 14 Pro serisi yeni bir renk seçeneğine kavuşuyor

Redmi Note 14 Pro ve Note 14 Pro Plus 5G için yeni bir renk seçeneği duyuruldu.

Xiaomi performans canavarı bu modelinin yakında Champagne Gold tonuna sahip olacağını doğruladı.

Yeni seçenek 1 Temmuz'dan itibaren Hindistan'da tüketicilerle buluşacak.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Redmi Note 14 Pro 5G ve Redmi Note 14 Pro Plus 5G’yi Spectre Blue, Titan Black ve Phantom Purple renklerinde geçtiğimiz aylarda piyasaya duyurdu. Cihazlar Ocak ayında Türkiye pazarına da giriş yaptı. Şimdi ise şirket, modellerin yeni bir renk seçeneğine sahip olacağını açıkladı.

1 Temmuz’dan itibaren Hindistan’daki kullanıcılar Redmi Note 14 Pro ve Pro Plus 5G modelleri Champagne Gold renginde satışa sunulacak. Bu ilgi çekici gelişme, Çinli üretici tarafından bugün X’te yapılan bir paylaşımda beraber resmi olarak açıklandı.

Xiaomi, Redmi Note 14 Pro 5G ve Redmi Note 14 Pro Plus 5G için yeni Champagne Gold renginin Hindistan’da mevcut olacağını doğruladı. Markanın bu ayın başlarında küresel pazardaki ürün gamında Kum Rengi tonunu da duyurduğunu belirtmekte fayda var. Bu renklerin Türkiye ve diğer ülkelere gelip gelmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.

Yeni renk seçeneği “Lüks, parlaklık ve zarafet” sloganıyla duyuruldu. Modeller teknik özellikler açısından piyasada bulunan varyantlarla aynı yapılandırmalara sahip olacak.

Redmi Note 14 Pro serisi neler sunuyor?

Hatırlatmak gerekirse Redmi Note 14 Pro Plus modeli 120 Hz yenileme hızına sahip, 3.000 nit maksimum parlaklığa sahip, Snapdragon 7s Gen 3 platformu, 5.000mm² buhar odası, 50 megapiksel Light Fusion 800 ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açı ve 2,5x yakınlaştırmalı 50 megapiksel telefotoya sahip 6,67 inç kavisli OLED ekrana sahip.

Redmi Note 14 Pro’da ise MediaTek’in Dimensity 7300 Ultra yonga seti, 50 megapiksel Sony LYT-600 ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açı ve 2 megapiksel makro sensör yer alıyor.

Redmi Note 14 Pro 5G teknik özellikleri

Ekran: 1220 x 2712 piksel Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,67 inç AMOLED ekran, 3.000 nit maksimum parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı

1220 x 2712 piksel Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,67 inç AMOLED ekran, 3.000 nit maksimum parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 7300 Ultra

MediaTek Dimensity 7300 Ultra RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 20 MP ön kamera

20 MP ön kamera Arka kamera: 200 MP sensörlü ana lens, 8 MP ultra geniş açılı sensörü ve 2 MP sensörlü makro lens

200 MP sensörlü ana lens, 8 MP ultra geniş açılı sensörü ve 2 MP sensörlü makro lens Batarya kapasitesi: 5.110 mAh pil

5.110 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS 1.0 kullanıcı arayüzü

Redmi Note 14 Pro+ 5G teknik özellikleri