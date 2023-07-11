Red Magic 8S Pro global çıkış tarihi belli oldu

ZTE çatısı altında faaliyet göstermeye devam eden Nubia markası oyun odaklı ürünleri ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Markanın geçtiğimiz hafta ilk olarak Çin pazarı için piyasaya duyurduğu oyun telefonu Red Magic 8S Pro çok yakında global pazara gelecek. Uluslararası pazarda tüketicilerle buluşacak olan Red Magic 8S Pro için çıkış tarihi verildi.

Nubia’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre merakla beklenen Red Magic 8S Pro cihazı global pazarda 18 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek olan bir lansman etkinliğinde hayranları karşısına çıkacak. 24 GB RAM kapasitesine sahip ilk telefon olma unvanını elinde taşıyan model, performans canavarı bir cihaz arayanlar için oldukça kaliteli bir seçenek olacak gibi görünüyor.

Red Magic 8S Pro, global sürümde bazı farklılıklar içerecek

Red Magic 8S Pro çıkış tarihi için işaret eden 18 Temmuz tarihi, şirketin resmi internet sitesinden duyuruldu. Burada yer alan detaylar doğrultusunda, heyecanla beklenen yeni oyuncu telefonunun Çin pazarı dışında Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8+ Gen 2 işlemci ile geleceğini doğruladı. Qualcomm’un işlemcisinin bu versiyonu, üstün performans vaat eden çipin 3.2 GHz standart versiyonundan biraz daha hızlı olan 3.36 GHz’e kadar çalışan sekiz çekirdeğe ev sahipliği yapıyor.

Nubia’nın internet sitesinde Red Magic 8S Pro’nun bu işemciler için en hızlı standartlar olan LPDDR5X RAM bellek yongalarına ve aynı zamanda UFS 4.0 dahili depolamaya sahip olacağını da onayladı. Çin pazarında oyuncu telefonu 24 GB’a kadar olağanüstü bir RAM’e sahipti. Fakat modelin dünya çapındaki sürümü, muhtemelen 12 GB ya da 16 GB olacak.

Red Magic 8S Pro, birkaç katmanlı bir sisteme ve işlemci ile diğer bileşenleri en zorlu şartlarda bile soğuk tutmayı vaat eden bir fana sahip olan ICE 12.0 soğutma çözümüne sahip. Cihazın küresel varyantının ekran kısmında Çin versiyonu ile aynı yapıyı koruyacağı düşünülüyor. Yani cihazın 6,8 inç AMOLED panel ve 6.000 mAh pil kapasitesi ile bekleniyor. Öte yandan şirketin, hızlı şarj noktasında 165 watt gücü düşürmesi de mümkün görünüyor. Zira bu hız bazı düzenleyici kurumlar ile ilgili bir sorun yaratabilir.

Red Magic 8S Pro’nun küresel pazarda yaklaşık 550 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Bu rakamlar, vergiler hariç olarak yaklaşık 14 bin 300 TL’ye tekabül ediyor.

Red Magic 8S Pro teknik özellikleri

Red Magic 8S Pro’nun Çin sürümünün teknik özelliklerini kısaca hatırlatmak gerekirse, cihaz şu donanım ile hayranları karşısına çıkmıştı: