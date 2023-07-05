24 GB RAM’e sahip ilk telefon: Red Magic 8S Pro+ tanıtıldı

2022 yılının sonlarında piyasaya çıkan Red Magic 8 Pro, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle çıkan ilk akıllı telefonlardan bir tanesi olarak dikkatleri üzerinde toplamıştı. Şimdi ise şirket, Qualcomm’un şimdiye kadarki en güçlü işlemcisini Red Magic 8S Pro ve Pro+ modellerine getiriyor. Heyecanla beklenen iki akıllı telefon modeli bugün iddialı özellikleriyle resmen duyuruldu.

İki akıllı telefon modelinden oluşan seri, teknik özellikleri bakımından birbirine oldukça benzer yapılarda karşımıza çıkıyor. Fakat pil, şarj ve RAM kapasitesi konularında birtakım farklılıklar bulunuyor. Seride yer alan Plus seçeneği, dünyanın 24 GB RAM’e sahip ilk telefonu olarak öne çıkıyor.

Geçtiğimiz günlerde 24 GB RAM’e sahip ilk telefonların yolda olduğu ortaya çıkmış; OPPO, OnePlus ve Realme gibi markaların bu konuda öncü olacağı öne sürülmüştü. Ancak anlaşılan o ki Red Magic rakiplerine göre elini daha çabuk tutan isim oldu. Tüm bu rakiplerinden önce şirket, Red Magic 8S Pro+’ta 24 GB RAM kapasitesine yer verdi.

Yeni Red Magic telefonlar Snapdragon 8 Plus Gen 2 işlemciyle geliyor

Red Magic 8 ile 8S modelleri arasındaki temel fark, hız aşırtmalı bir sürüm olan Snapdragon 8 Plus Gen 2 işlemcisinin kullanılması oluyor. Plus seçeneğinde maksimum frekansı 3,2 GHz’den 3,36 GHz’e yükseliyor. GPU 680 MHz’den 719 MHz’e çıkıyor. Pratik olarak Red Magic 8S sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 5,7 oranında daha üstün bir CPU ve GPU performansı sunuyor. Temel anlamda bu, Samsung Galaxy S23 serisinde yer alan “For Galaxy” başlıklı aynı işlemci yapılandırması olarak belirtiliyor. Böylelikle şirket, daha önce Samsung’un en yeni amiral gemisi telefonlarına özel olan çiğin bu sürümünü kullanan ikinci cihaz olarak dikkat topladı.

Red Magic 8S Pro’da 12 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB dahili depolama alanına yer veriliyor. 8S Pro+’ta ise dünyanın ilk 24 GB RAM kapasitesine sahip telefonu olarak öne çıkıyor. Her iki telefonda da Qualcomm işlemcisinin performansına yardımcı olmak adına Red Core 2 çipine yer veriliyor. 20K RPM fan kullanarak ısı dağılımını iyileştiren gelişmiş ICE 12 soğutma sistemi taşınıyor. Aynı zamanda her iki cihazda da fan üzerinde şeffaf versiyona özel RGB aydınlatma imkanı sunuluyor.

6,8 inç AMOLED panele sahip olan cihazlarda Full HD+ çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı ve 960 Hz dokunmatik örnekleme desteği bulunuyor. Aynı zamanda 1.300 nit maksimum parlaklık oranı ve Gorilla Glass 5 cam koruma teknolojisinden yararlanılıyor. Red Magic 8S Pro cihazında 80 watt hızlı şarjlı 6.000 mAh pil kapasitesi bulunurken, Pro+ sürümünde ise 5.000 mAh pil kapasitesi ve 165 watt hızlı şarj desteği karşımıza çıkıyor.

Kamera noktasında yeni akıllıt elefonlar, Red Magic 8 serisi ile aynı özellikleri taşıyor. 50 MP Samsung GN5 ana kameraya ek olarak 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lensten yararlanılıyor. Ön kısımda ise 16 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. Red Magic Studio aracılığıyla 120 Hz’e kadar kablosuz ekran paylaşımına izin veren cihazlarda kulaklıksız oyun oynamayı seven mobil kullanıcılar için DTS:X Ultra özellikli iki hoparlör taşınıyor.

Red Magic 8S Pro özellikleri

Ekran: FullHD+ çözünürlüğe sahip 6,8 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 960 Hz örnekleme

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 2 RAM kapasitesi: 8 GB veya 12 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB veya 256 GB dahili depolama

Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens, 8 MP sensörlü ultra geniş açılı lens ve 2 MP sensörlü makro lens

Bağlantı: 5G bağlantısı, ekran altında parmak izi okuyucu ve 520 Hz tetikleyiciler

Batarya: 80 watt hızlı şarjlı 6.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android 13 tabanlı Red MagicOS 6.0

Red Magic 8S Pro+ özellikleri

Ekran: FullHD+ çözünürlüğe sahip 6,8 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 960 Hz örnekleme

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 2 RAM kapasitesi: 16 GB veya 24 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama

Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens, 8 MP sensörlü ultra geniş açılı lens ve 2 MP sensörlü makro lens

Bağlantı: 5G bağlantısı, ekran altında parmak izi okuyucu ve 520 Hz tetikleyiciler

Batarya: 165 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android 13 tabanlı Red MagicOS 6.0

Red Magic 8S Pro serisi fiyatları

İlk olarak Çin pazarında satışa çıkacak olan Red Magic 8S Pro ve Pro+’ın fiyatları belli oldu. Şeffaf sırtlı Aurora varyantı ve Transformers Bumblebee’nin özel sürümü gibi çeşitli versiyonlarıyla cihaz şu rakamlardan tüketici karşısına çıkacak:

Standart model:

8GB + 128GB – 3.999 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 14 bin 400 TL)

8 GB + 256 GB – 4.399 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 15 bin 800 TL)

12 GB + 256 GB – 4.799 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 17 bin 200 TL)

12 GB + 512 GB – 5.499 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 19 bin 700 TL)

Aurora modeli: 12 GB + 256 GB – 4.999 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 18 bin TL)

12 GB + 512 GB – 5.699 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 20 bin 500 TL)

Pro+ modeli: 16 GB + 256 GB – 5.699 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 20 bin 500 TL)

16 GB + 256 GB – 5.999 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 21 bin 600 TL)

16 GB + 512 GB – 6.999 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 25 bin 200 TL)

24 GB + 1 TB – 7.499 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 27 bin TL)