Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Mobil Teknoloji

    Realme Neo 7 Turbo, 7.200 mAh pil ile çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Realme GT 7 Turbo resmen duyuruldu. Performans canavarı telefon 7.200 mAh pil kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteği sunuyor.
    Realme GT 7 Turbo
    • Realme GT 7 Turbo üst düzey özellikleriyle piyasaya çıktı.
    • Fiyat-performans deneyimine odaklanan model, 7.200 mAh pil ve 100W hızlı şarj gücüyle öne çıkıyor.
    • İlk olarak Çin pazarında satışa çıkan telefonun yakında Türkiye'ye de ulaşması bekleniyor.

    Realme’nin yeni performans canavarı akıllı telefonu piyasaya çıktı. Üst düzey özellikleriyle öne çıkan Realme Neo 7 Turbo resmen duyuruldu. Başlangıçta bu akıllı telefon, Redmi Turbo 4 Pro’ya bir nevi “cevap” niteliğinde olduğu için sadece şirketin anavatanında satışa sunuluyor.

    Tasarım açısından cihaz, NFC bobini için serigrafi desen ve görüşe sahip “şeffaf arka tasarımını” benimsiyor. Ayrıca suya ve toza karşı korumayı garanti altına almak için IP68/IP69 sertifikası da yer alıyor. İşte cihazla alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

    Realme Neo 7 Turbo özellikleri

    • Boyutlar: 162.42×76.13×8.59 mm
    • Ağırlık: 205 gram
    • Ekran: 1,5K çözünürlüğe sahip 6,8 inç OLED ekran, 144 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 9400e
    • RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama
    • Selfie kamerası: 16 MP ön kamera
    • Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (OIS) ve 8 MP sensörlü ultra geniş lens
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Kızılötesi ve NFC bağlantısı
    • Batarya kapasitesi: 100W hızlı şarjlı 7.200 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 kullanıcı arayüzü

    Realme’nin yeni telefonu 6.8 inç OLED ekranla geliyor. Aynı zamanda bu ekranda 1.5K çözünürlük, 144 Hz’e kadar yenileme hızı desteği, 6.500 nit tepe parlaklık ve entegre parmak izi okuyucusu sağlanıyor.

    Realme GT 7 Turbo

    Realme Neo 7 Turbo modeli yüksek bir performansa ev sahipliği yapıyor. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9400e yonga seti bulunuyor. Global Realme GT 7’de de aynı işlemcinin yer aldığını hatırlatmak isteriz.

    FoneArena’nın haberine göre cihaz 16 GB’a kadar RAM ve 512 GB dahili depolama ile birlikte çalışıyor. Ayrıca yapısında grafen kullanılan çift katmanlı soğutma özelliği de bulunuyor.

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    Realme Neo 7 Turbo cihazı 5G bağlantı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, kızılötesi sensör ve Google Wallet ile temassız ödemeler için NFC destekleri taşıyor.

    Kamera setinde 50 MP ana sensör (OIS) ve 8 MP ultra geniş açılı sensör yer alıyor. Ön tarafta ise 16 MP selfie kamerası karşımıza çıkıyor.

    Realme GT 7 Turbo

    Realme Neo 7 Turbo’nun en dikkat çeken noktası ise 7.200 mAh batarya’lik devasa pil gücü oluyor. Cihaz ayrıca 100W hızlı şarj desteği sunuyor.

    Kutudan çıkar çıkmaz Android 15 işletim sistemini temel alan Realme UI 6.0 arayüzüyle çalışmaya başlayan telefon, yapay zeka temelli kaynaklarla yüklü bir şekilde kullanıcılara hizmet veriyor.

    En iyi Xiaomi telefonlar: 2025 yılında hangisini seçmeli?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En iyi Xiaomi telefonlar: 2025 yılında hangisini seçmeli?

    Realme Neo 7 Turbo fiyatı

    Realme’nin yeni telefonu ilk olarak Çin pazarında satışa sunuldu. Global pazara ne zaman geleceği henüz belli olmayan model, 1.999 CNY (yaklaşık 11 bin TL) fiyat etiketiyle listeleniyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.