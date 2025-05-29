Realme Neo 7 Turbo, 7.200 mAh pil ile çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

Realme GT 7 Turbo üst düzey özellikleriyle piyasaya çıktı.

Fiyat-performans deneyimine odaklanan model, 7.200 mAh pil ve 100W hızlı şarj gücüyle öne çıkıyor.

İlk olarak Çin pazarında satışa çıkan telefonun yakında Türkiye'ye de ulaşması bekleniyor.

Realme’nin yeni performans canavarı akıllı telefonu piyasaya çıktı. Üst düzey özellikleriyle öne çıkan Realme Neo 7 Turbo resmen duyuruldu. Başlangıçta bu akıllı telefon, Redmi Turbo 4 Pro’ya bir nevi “cevap” niteliğinde olduğu için sadece şirketin anavatanında satışa sunuluyor.

Tasarım açısından cihaz, NFC bobini için serigrafi desen ve görüşe sahip “şeffaf arka tasarımını” benimsiyor. Ayrıca suya ve toza karşı korumayı garanti altına almak için IP68/IP69 sertifikası da yer alıyor. İşte cihazla alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

Realme Neo 7 Turbo özellikleri

Boyutlar: 162.42×76.13×8.59 mm

162.42×76.13×8.59 mm Ağırlık: 205 gram

205 gram Ekran: 1,5K çözünürlüğe sahip 6,8 inç OLED ekran, 144 Hz yenileme hızı

1,5K çözünürlüğe sahip 6,8 inç OLED ekran, 144 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 9400e

MediaTek Dimensity 9400e RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

16 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (OIS) ve 8 MP sensörlü ultra geniş lens

50 MP sensörlü ana lens (OIS) ve 8 MP sensörlü ultra geniş lens Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Kızılötesi ve NFC bağlantısı

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Kızılötesi ve NFC bağlantısı Batarya kapasitesi: 100W hızlı şarjlı 7.200 mAh pil

100W hızlı şarjlı 7.200 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 kullanıcı arayüzü

Realme’nin yeni telefonu 6.8 inç OLED ekranla geliyor. Aynı zamanda bu ekranda 1.5K çözünürlük, 144 Hz’e kadar yenileme hızı desteği, 6.500 nit tepe parlaklık ve entegre parmak izi okuyucusu sağlanıyor.

Realme Neo 7 Turbo modeli yüksek bir performansa ev sahipliği yapıyor. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9400e yonga seti bulunuyor. Global Realme GT 7’de de aynı işlemcinin yer aldığını hatırlatmak isteriz.

FoneArena’nın haberine göre cihaz 16 GB’a kadar RAM ve 512 GB dahili depolama ile birlikte çalışıyor. Ayrıca yapısında grafen kullanılan çift katmanlı soğutma özelliği de bulunuyor.

Realme Neo 7 Turbo cihazı 5G bağlantı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, kızılötesi sensör ve Google Wallet ile temassız ödemeler için NFC destekleri taşıyor.

Kamera setinde 50 MP ana sensör (OIS) ve 8 MP ultra geniş açılı sensör yer alıyor. Ön tarafta ise 16 MP selfie kamerası karşımıza çıkıyor.

Realme Neo 7 Turbo’nun en dikkat çeken noktası ise 7.200 mAh batarya’lik devasa pil gücü oluyor. Cihaz ayrıca 100W hızlı şarj desteği sunuyor.

Kutudan çıkar çıkmaz Android 15 işletim sistemini temel alan Realme UI 6.0 arayüzüyle çalışmaya başlayan telefon, yapay zeka temelli kaynaklarla yüklü bir şekilde kullanıcılara hizmet veriyor.

Realme Neo 7 Turbo fiyatı

Realme’nin yeni telefonu ilk olarak Çin pazarında satışa sunuldu. Global pazara ne zaman geleceği henüz belli olmayan model, 1.999 CNY (yaklaşık 11 bin TL) fiyat etiketiyle listeleniyor.