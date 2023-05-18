Realme Narzo N53 uygun fiyat etiketiyle tanıtıldı

Çinli teknoloji şirketi Realme, birkaç söylenti ve sızıntı haberinin ardından Hindistan pazarındaki Narzo N serisinin ikinci cihazını piyasaya sürdü. Realem Narzo N53 bugün resmen piyasaya çıktı. Narzo N55’in lansmanından kısa bir süre sonra şirket, giriş seviyesi akıllı telefon modeli ile uygun fiyatlı bir seçenek arayan kullanıcıların karşısına çıktı.

Cazip fiyatı ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran yeni Realme cihazı 50 MP ana kamerası ve çift kamera seti ile öne çıkıyor. 5.000 mAh pil kapasitesiyle kullanıcılara uzun ömürlü bir batarya performansı vaat eden cihaz, şık tasarımıyla da artı puan kazanıyor. İşte cihazla ilgili merak edilen tüm detaylar…

Realme Narzo N53 özellikleri

Ekran: 6,74 inç IPS LCD panel, HD+ çözünürlük kalitesi, 90 Hz yenileme hızı

6,74 inç IPS LCD panel, HD+ çözünürlük kalitesi, 90 Hz yenileme hızı İşlemci: Unisoc T612

Unisoc T612 RAM kapasitesi: 4 GB ve 6 GB

4 GB ve 6 GB Dahili depolama alanı: 64 GB ve 128 GB

64 GB ve 128 GB Ön kamera: 8 MP selfie kamerası

8 MP selfie kamerası Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü

50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü Bağlantı: Çift SIM, 4G, WiFi ve Bluetooth 5.0 bağlantısı

Çift SIM, 4G, WiFi ve Bluetooth 5.0 bağlantısı Batarya: 33 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil kapasitesi

33 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil kapasitesi İşletim sistemi: Android 13 tabanlı Realme UI T kullanıcı arayüzü

Realme’nin yeni giriş seviyesi telefonu, ön kısımda damla şeklinde bir çentik tasarımıyla karşımıza çıkıyor. HD+ çözünürlük kalitesi (720 x 1600 piksel) ile gelen modelde 90 Hz yenileme hızı ve 180 Hz dokunmatik örnekleme desteğine sahip 6,74 inç IPS LCD ekran sunuluyor.

Başlangıç seviyesi bir donanımla gelen cihaz 12 nanometre litografi ile üretilmiş Unisoc T612 işlemciyle çalışıyor. Daha önce bu işlemci Realme C33, Realme C30 ve Realme C31 gibi şirketin farklı modellerinde de karşımıza çıkmıştı. Öte yandan telefonda 4 GB RMA kapasitesi ve 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Bununla sınırlı kalmak istemeyen kullanıcılara microSD kart ile 2 TB’a kadar genişletilebilir hafıza desteği sağlanıyor.

Cazip fiyatıyla öne çıkan Realme N53 modeli, 5.000 mAh pil kapasitesi sayesinde kullanıcılara uzun ömürlü bir batarya performansı vaat ediyor. Bununla birlikte cihazda 33 watt hızlı şarj desteği sunuluyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemi ile çalışmaya başlayan modelde şirketin özelleştirilmiş Realme UI T kullanıcı arayüzü bulunuyor.

50 MP ana kamera ile gelen Realme Narzo N53’ün çift kamera modülünde 2 MP’lik bir derinlik sensörü de yer alıyor. ÖN kısımda ise 8 MP selfie kamerası sunuluyor. Çift SIM, 4G, WiFi ve Bluetooth 5.0 bağlantı desteklerine ev sahipliği yapan cihaz, yalnızca 182 gramlık ağırlığıyla dikkat topluyor.

Realme Narzo N53 fiyatı

Realme Narzo N53’ün fiyatı açıklandı. İlk olarak Hindistan pazarında raflara gelecek olan cihaz, burada iki farklı versiyon ile raflarda boy gösterecek. Cihazın fiyatları şu şekilde karşımıza çıkıyor: