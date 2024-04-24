iQOO Z9, Z9x ve Z9 Turbo tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

iQOO yeni akıllı telefon ailesiyle karşımıza çıktı. iQOO Z9 serisi modelleri ilk olarak Çin pazarında piyasaya sunuldu. Snapdragon işlemcilerden güç alan Z9, Z9x ve Z9 Turbo modelleri resmen tanıtıldı.

Orta segment ve üst düzey akıllı telefon pazarına hitap eden yeni modeller şık tasarımlarıyla dikkatleri üzerinde topladı. Serinin üç modeli de birbirine benzer tasarımlarla karşımıza çıkıyor. Kendine has estetik kamera modülüyle dikkat toplayan cihazlar, siyah ve beyaz renk opsiyonlarının yanı sıra mavi ile yeşil seçeneklerle büyük bir beğeni kazanıyor.

Serinin bütçe dostu telefonu olarak lanse edilen Z9x’te Qualcomm tarafından geliştirilen Snadpragon 6 Gen 1 yonga seti bulunuyor. Serideki ara model olan Z9, Snapdragon 7 Gen 3 çipinden güç alıyor. Serinin en güçlü seçeneği olarak karşımıza çıkan Z9 Ultra’da ise Snapdragon 8s Gen 3 çipi taşınıyor.

iQOO Z9 teknik özellikleri

Boyutlar: 163,7 x 75,8 x 7,9 mm

163,7 x 75,8 x 7,9 mm Ağırlık: 194 gram

194 gram Ekran: 6,72 inç AMOLED ekran, 2800 x 1260 piksel çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı

6,72 inç AMOLED ekran, 2800 x 1260 piksel çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama

128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü

50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 ve USB-C

5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 ve USB-C Batarya kapasitesi: 80 watt hızlı şarjlı 6.000 mAh pil

80 watt hızlı şarjlı 6.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı OriginOS 4 kullanıcı arayüzü

iQOO Z9x teknik özellikleri

Boyutlar: 165,7 x 76 x 7,9 mm

165,7 x 76 x 7,9 mm Ağırlık: 199 gram

199 gram Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,72 inç IPS LCD ekran, 1.000 nit tepe parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,72 inç IPS LCD ekran, 1.000 nit tepe parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama + microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği

128 GB ve 256 GB dahili depolama + microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü

50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü Bağlantı: 5G bağlantısı, Çift Bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.1 ve USB-C

5G bağlantısı, Çift Bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.1 ve USB-C Batarya kapasitesi: 44 watt hızlı şarjlı 6.000 mAh pil

44 watt hızlı şarjlı 6.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı OriginOS 4 kullanıcı arayüzü

iQOO Z9 Turbo teknik özellikleri

Boyutlar: 163,7 x 75,8 x 7,9 mm

163,7 x 75,8 x 7,9 mm Ağırlık: 194 gram

194 gram Ekran: 6,72 inç AMOLED ekran, 2800 x 1260 piksel çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı

6,72 inç AMOLED ekran, 2800 x 1260 piksel çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

16 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens

50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 ve USB-C

5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 ve USB-C Batarya kapasitesi: 80 watt hızlı şarjlı 6.000 mAh pil

80 watt hızlı şarjlı 6.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı OriginOS 4 kullanıcı arayüzü

iQOO Z9 serisi fiyatları

İlk olarak Çin pazarında raflara gelecek olan iQOO Z9 serisi akıllı telefon modelleri, çok yakında küresel pazarda da boy göstermeye başlayacak. Z9x’in fiyatı 1.199 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 5 bin 500 TL) olarak açıklanırken, Z9 modeli 1.499 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 7 bin TL) başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor. Serinin premium seçeneği olan iQOO Z9 Turbo ise 1.999 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 9 bin TL) karşılığında satılıyor.