Coca-Cola ilk akıllı telefonu ColaPhone için Realme ile anlaştı

Dünyanın en büyük meşrubat şirketi olarak bilinen Coca-Cola ilginç bir çalışmaya imza atıyor. Geçtiğimiz günlerde şirketin ilk defa bir akıllı telefon modeli üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. ColaPhone adı verilen gizemli cihazın render görüntüleri yayınlanmış ve söz konusu marka adına bir Twitter hesabı açılmıştı. Hesapta takip edilen profiller arasında Samsung Mobile, Nothing, Apple, Xiaomi, Oppo, OnePlus, Huawei ve Realme gibi büyük telefon üreticileri yer alıyordu. Bu ipucu ile birlikte pek çok kişinin aklına ise Coca-Cola’nın böyle bir projeye tek başına girişmeyeceği, halihazırda piyasada faaliyet gösteren başka bir markayla iş birliği gerçekleştireceği düşünülmüştü.

Tahmin edildiği üzere Coca-Cola’nın akıllı telefon projesine tek başına adım atmadığı ortaya çıktı. Şirketin, Çinli telefon üreticisi Realme ile ortaklık kurduğu anlaşıldı. Realme’nin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu son paylaşımlar, açık bir şekilde belirtilmese de iki firma arasındaki ortaklığı gözler önüne sermiş oldu.

Realme, Coca-Cola ile iş birliğine gitti

Realme’nin Hindistan’daki resmi Twitter hesabı üzerinden bugün dikkat çekici bir paylaşım gerçekleştirildi. Şirket, yapılan paylaşımda 6 saniyelik kısa bir videoya yer verdi. Videoda, bir kilo şişesinin içinde yüzen akıllı telefon silüeti karşımıza çıktı. Paylaşımın altında ise #StayTuned (Bizi izlemeye devam edin) etiketi ile birlikte “Realme’de bir şey köpürüyor. Hazır olun, şerefe!” notu dikkat çekti.

Realme’nin resmi internet sitesinde de söz konusu akıllı telefon modeline dair bazı ipuçları paylaşıldı. “Realme gerçekten canlandırıcı olmaya ayarlandı” mesajıyla beraber paylaşılan poster görseli karşımıza çıkarken, görüntüde ise bir Coca-Cola şişesi ile Realme maskotunun birleştirildiği anlaşıldı. Henüz Coca-Cola’nın adı hiçbir yerde geçmezken, merakla beklenen cihazın çıkış tarihi de büyük bir merak konusu haline geldi.

ColaPhone özellikleri neler olacak?

Kısa bir süre önce ColaPhone’un tasarımı internete sızdırılmıştı. Paylaşılan görüntüde, dikey bir kurulum ile yerleştirilen çift arka kamera modülü ve hemen yanında yer alan bir LED flaş dikkat çekmişti. Coca-Cola’nın ikonik kırmızı rengiyle gelen telefonda, köşe kısmına yatay bir şekilde markanın logosu yerleştirilmişti. Tasarımı dikkatli bir şekilde incelediğimizde, bunun geçtiğimiz yılın kasım ayında piyasaya çıkan Realme 10 4G modeline oldukça benzediği anlaşılıyor. Muhtemelen şirket, ColaPhone’u bu modeli temel alarak oluşturdu. Dolayısıyla iki cihaz arasındaki teknik özellikler de büyük ölçüde benzer olacak.

Realme 10 4G, 6.4 inç Super AMOLED ekran, 90 Hz yenileme hızı, 1000 nit maksimum parlaklık, 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve Corning Gorilla Glass 5 cam koruma teknolojisiyle geldi. MediaTek Helio G99 işlemciden gücünü alan cihazda Android 12 tabanlı Realme UI 3.0 kullanıcı arayüzü yer aldı. Arka tarafta 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü yer alırken; ön kısma ise 16 MP’lik selfie kamerası yerleştirildi. 64 GB, 128 GB ve 256 GB dahili depolama alanı ile 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM kapasitesi eşleştirildi. 5000 mAh pil kapasitesiyle gelen cihazda 33 watt hızlı şarj desteği yer aldı.

Realme 10 4G’nin pek çok özelliği muhtemelen ColaPhone cihazında da karşımıza çıkacak. Merakla beklenen telefonun WDC 2023 etkinliğinde duyurulacağı tahmin ediliyor.