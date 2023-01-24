Coca-Cola akıllı telefon geliştiriyor! ColaPhone tasarımı sızdırıldı

Dünyanın en köklü ve büyük şirketlerinden biri olan Coca-Cola, dünyada en fazla tüketilen meşrubat olarak biliniyor. 1886 yılından bu yana hizmet veren şirket, görkemli geçmişiyle sektörde öncü bir konumda yer alıyor. Ortaya çıkan son gelişmeler, şirketin bambaşka bir pazarda yeni bir ürün ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlandığını gözler önüne seriyor. ColaPhone adı verilen yeni akıllı telefon modelini yakında duyurması beklenen firma, bu atılımıyla herkesi şaşırtmayı başarmış durumda.

Geçmişte de farklı alanlarda hizmet veren pek çok büyük şirket, hatıra ya da iş birliği amacıyla çeşitli telefon üreticileriyle ortaklık gerçekleştirerek kendi telefonlarını pazara sunmuştu. Her ne kadar günümüzde bu gelenek modasını yitirmiş durumda olsa da anlaşılan o ki Coca-Cola piyasayı yeniden hareketlendirmeyi planlıyor. Şirketin geliştirmiş olduğu akıllı telefon modeli bugün ilk kez sızdırıldı. Heyecanla beklenen cihazın tasarımı ortaya çıktı.

ColaPhone tasarımı nasıl olacak?

Şimdiye kadar yaptığı tahminler ve sızıntı iddiaları ile adından sıkça söz ettiren başarılı teknoloji muhabiri Ice Universe, bugün popüler sosyal medya platformu Twitter üzerinden takipçilerine dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Coca-Cola’nın bir akıllı telefon geliştirmekte olduğunu paylaşan muhabir, söz konusu ürünün ColaPhone adı altında piyasaya çıkacağını belirtti. ColaPhone’un tasarımı hakkında bilgi veren isim, cihazın bir render görüntüsünü yayınladı. Paylaşılan fotoğrafta, telefonla ilgili merak eden bazı hususlar netlik kazanmış oldu.

ColaPhone’un özellikleri şimdilik ne yazık ki bilinmiyor. Fakat yukarıdaki render görüntüsüne bakıldığında, heyecanla beklenen cihazın köşeli bir tasarıma ev sahipliği yapacağı ve arka tarafta dikey kurulumla karşımıza çıkan çift kamera modülü sunacağı belirtildi. Üst üste yerleştirilen iki adet büyük ölçekli kamera merceğini bünyesinde taşıyan telefon, yan kısımda ise bir LED flaş barındırıyor.

Yayınlanan render görüntüsünden cihazın arka tarafta metalik bir malzeme sunduğu anlaşılıyor. Cihaz, Coca-Cola’nın artık karakteristik bir hale gelen parlak kırmızı rengiyle geliyor. Öte yandan yine arka kısımda, yatay olarak cihazı boydan boya kaplayan bir Coca-Cola logosuna yer veriliyor. Telefonun sağ tarafında ses düğmeleri göze çarpıyor. Fakat modelde bir güç düğmesine yer verilip verilmeyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

Here comes your very first look at the totally new #ColaPhone! Maybe Coca-Cola will cooperate with a top smartphone brand. Can you guess which brand it will be? pic.twitter.com/6ieXvVTTH0 — Ice universe (@UniverseIce) January 24, 2023

Coca-Cola’nın ColaPhone adlı akıllı telefonu için resmi bir Twitter hesabı açtığı görülüyor. Bu hesaptan şirketin Samsung Mobile, Nothing, Apple, Xiaomi, Oppo, OnePlus, Huawei ve Realme markalarını takip ettiği fark ediliyor. Şirketin telefonu bu markalardan biriyle ürettiği tahmin edilirken; cihazın bu yılın şubat ayında gerçekleşecek olan MWC 2023 etkinliğinde resmi olarak tüketicilere tanıtılacağı düşünülüyor. Şimdilik cihazla alakalı tüm detaylar birer iddiadan ibaretken, Coca-Cola’dan konuya ilişkin resmi bir doğrulama yapılmadığını da hatırlatmakta yarar var.

Son olarak Coca-Cola’nın ilk kez telefon projesine adım atmadığını belirtmekte yarar var. Şirket, 2000 yılının sonlarında Ericsson ile önemli bir iş birliği gerçekleştirmişti. Ericsson A1018s modelinin Coca-Cola özel sürümü piyasaya sürüldü. Cihazın üst kısmında markanın logosuna yer verilirken; aynı zamanda telefonun içinde Coca-Cola’ya ait olan 60 özel zil sesi bulunuyordu. Söz konusu model, halen daha eBay gibi platformlarda koleksiyonerler tarafından büyük rağbet görüyor.