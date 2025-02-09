PUBG Blindspot tanıtıldı: Demo sürümü için tarih verildi

Krafton yeni PUBG oyununu resmen duyurdu. PUBG: Blindspot, 5v5 taktiksel nişancı oyunu olarak yakında karşımıza çıkacak. Oyunun demosu 21 Şubat'ta Steam'de yayınlanacak.

Krafton, PUBG Studios tarafından geliştirilen yeni taktiksel nişancı oyunu PUBG: Blindspot ile karşımıza çıktı. Daha önce Project ARC ismiyle bilinen oyun, oyuncuların alışkın olduğu türden farklı bir şekilde yukarıdan aşağıya bakış açısına sahip bir 5v5 nişancı oyunu olacak. Oyunda daha çok hızlı aksiyon ve stratejik mücadeleye odaklanılacak.

PUBG Studios, PUBG: Blindspot isminin hem oyunun geliştirici vizyonunu hem de temel mekaniklerini yansıttığını vurguladı. PUBG ismi orijinal seriye olan bağı güçlendirirken, Blindspot ise oyuncuların maçlar sırasında faydalanması gereken taktiksel görüş ve kör noktalara vurgu yapıyor.

PUBG: Blindspot demosu 21 Şubat’ta Steam’de yayınlanacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre oyuncular, 21 Şubat’tan itibaren Steam’de yayınlanacak demo ile oyunu ilk kez test edebilecek. Yoğun oynanış ile gerçekçi silah kullanımını bir araya getiren PUBG: Blindspot’ta saldırı tüfekleri, hafif makineli tüfekler, keskin nişancı tüfekleri, tabancalar ve el bombası fırlatıcıları gibi farklı silah sınıfları yer alacak.

Ayrıca oyunda bomba görev sistemi de yer alacak. Bu şekilde takımların belirli bir lokasyonu hacklemeleri ya da barikatlar ve stratejik savunmalar kullanarak rakiplerin ilerlemesini engellemeleri gerekecek.

Oyun, oyuncuların takım arkadaşlarıyla görsel bilgileri paylaşmasına olanak tanıyan gerçek zamanlı görüş hattı sistemini tanıtacak. Bu özellik, CQB (Close Quarters Battle) olarak bilinen yakın mesafeli muharebelerde olmazsa olmaz olan etkili taktik iletişimi mümkün kılacak.

Bir diğer fark ise her biri özel ekipman ve silahlara sahip, seçkin karakterlerin çeşitliliği olacak. Silah envanterinde Mk14, AWM ve P90 gibi ikonik silahların yanı sıra keşif droneları, mavi bölge el bombaları ve yakınlık patlayıcıları da yer alacak.

PUBG Studios, 24 Şubat – 3 Mart tarihleri ​​arasında düzenlenecek Steam Next Fest kapsamında PUBG: Blindspot için yeni bir fragman yayınlayacak.