Meta tıpkı Apple gibi fiziksel mağazalar açmayı planlıyor

Meta dünyanın farklı noktalarında fiziksel mağazalar açmayı planlıyor.

Şirketin bu stratejisi, Apple Store ile benzer bir şekilde hizmet verecek.

Meta bu mağazalar aracılığıyla Ray-Ban Meta akıllı gözlükler ve Quest sanal gerçeklik başlıklarını satmaya başlayacak.

Teknoloji devi Meta, Apple’ın iş modeline benzer bir şekilde fiziksel mağazalar açmayı hedefleyerek perakende sektörüne de açılmaya hazırlanıyor. Şirketin bu girişiminin amacı, Ray-Ban Meta gözlükleri ve Quest sanal gerçeklik başlıkları gibi ürünlerle tüketicilere sürükleyici bir deneyim sunarak şirketin tüketici teknolojisi sektöründeki fiziksel varlığını sağlamlaştırmak olacak.

Yani çok yakında cadde yürürken bir Meta Store ile karşılaşmamız mümkün hale gelebilir. BusinessInsider’ın haberine göre şirket şu sıralar söz konusu proje için yoğun bir çalışma yürütüyor. Bu mağazalarda şirkete ait olan ve farklı segmentlere hitap eden ürünlerin fiziksel olarak listelenmesi bekleniyor.

Meta fiziksel mağazaları için personel alımlarına başladı

Son zamanlarda ortaya çıkan iç belgelere göre Meta, gelecekteki mağazalarında çalışmak üzere personel alımı üzerinde çalışıyor. Şirket, akıllı cihazlarını popülerleştirmek için bir plan oluşturuyor.

İlk fiziksel mağazasını 2022 yılında Kaliforniya’da açan Meta, donanım ekosisteminin erişimini genişletmek için şimdi doğrudan müşteri temas noktalarına odaklanıyor.

Firma, büyük ölçekli genişlemeye geçmeden önce, Los Angeles’ta halkın akıllı gözlükleri satın almadan önce deneyebileceği geçici bir alan olan Meta Lab’da fiziksel mağaza modelini test etti. Halkın olumlu tepkisi, şirketin ürünlerle fiziksel temasın etkileşimi ve satışları artırabileceğine olan güvenini pekiştirdi.

Meta bu stratejiyle birlikte yalnızca mağaza olarak değil, aynı zamanda tanıtım ve öğrenme merkezleri olarak da hizmet veren satış noktaları yaratmayı amaçlıyor.

Apple-Meta rekabeti kızışıyor

Teknoloji devleri arasındaki rekabetin önümüzdeki yıllarda daha da kızışması bekleniyor. Apple’ın, Ray-Ban Meta modelinden esinlenerek tasarladığı akıllı gözlüğünü 2027 yılına kadar piyasaya sürmek için çalışmalara başladığı biliniyor.

Şirketin dikkat çeken bu hamlesi, yapay zeka ve artırılmış gerçeklik odaklı giyilebilir cihazlara yönelik pazarın önümüzdeki on yılın en önemli odak noktalarından biri olacağını gösteriyor.

Meta ise öne geçmek için elini boş bırakmıyor. Şirket, yeni perakende bölümünü yönetmek üzere The RealReal’in eski CEO’su Julie Wainwright’ı işe aldı.

Wainwright’ın Meta ekibine dahil olması, şirketin mağaza içi deneyimi artıracağı ve son teknolojiyi bir araya getirecek şekilde tasarlanacağının sinyalini bizlere veriyor.

Meta kişisel deneyimleri ön planda tutuyor

Meta’nın amacı mağaza ziyaretlerini etkileşimli ve duyusal deneyimlere dönüştürmek olacak.

Mağazayı ziyaret eden müşteriler, yerinde uzmanların desteğiyle VR oyunlarını test edebilecek, yapay zeka asistanlarını kulaklıklarla deneyimleyebilecek ve hatta kendi hareketlerinin ve yüz ifadelerinin teknolojiyi nasıl etkilediğini görebilecek.

Bu iş modeli, Meta’yı tüketicilerle olan ilişkisinde yeni bir seviyeye taşıyor. Satış noktası, eğitim, tanıtım ve sadakat odaklı etkileşim merkezlerinin geleneksel konseptinden uzaklaşıyor.