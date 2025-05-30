Sony, Xperia telefon üretimini dış kaynaklara emanet edecek

Sony, Xperia telefonlarla alakalı radikal bir karar aldı.

Japon teknoloji devi, Xperia telefon üretimini dış kaynaklara emanet etmeyi planlıyor.

Japon teknoloji devi Sony, mobil sektörde belli bir ağırlığa sahip olsa da giderek önceliklerini yeniden tanımlayarak enerjisini diğer sektörlere yoğunlaştırıyor. Gelen son bilgilere göre şirket, akıllı telefon pazarındaki varlığını yavaş yavaş silmeye hazırlanıyor.

Japonya’dan gelen son söylentiler, şirketin üretim stratejisinde değişikliğe gideceğini gösteriyor. İddialara göre Sony, akıllı telefonlarının şirket içi üretimini kesin olarak bırakmış olabilir. Uzun zamandır ucuz modellerinin üretimini üçüncü taraflara devreden Japon firma, artık bu seçeneği daha prestijli cihazlarına da genişletmiş gibi görünüyor.

Sony üretim stratejisini yeniden değerlendiriyor

Sony’nin tarihsel olarak akıllı telefon üretimine adanmış üç fabrikasının bulunduğunu belirtmekte fayda var. Bunlardan ikisi Çin’de ve biri Tayland’da yer alıyor. Kaynaklar şimdilik bu tesislerin hiçbirinin ürün portföyünde akıllı telefon kategorisinin bulunmadığını bildiriyor.

Bu verinin doğrulanması halinde yerli üretimin durduğuna işaret ediliyor. Sony’nin akıllı telefon sektöründeki varlığı yıllardır bilindiği üzere oldukça küçüktü.

Şirket, dünya çapında önde gelen akıllı telefon üreticileri tarafından olmazsa olmaz ve oldukça aranan bileşenler olan kamera sensörleri söz konusu olduğunda tartışmasız bir güç merkezi olsa da kendi Xperia markası hiçbir zaman aynı ticari başarıya ulaşamadı.

Akıllı telefonun fiziksel üretimi son derece pahalı ve karmaşık bir iş olarak biliniyor. Bu pazar son derece uzmanlaşmış ve gelişmiş makinelere, kalifiye personele ve verimli ve iyi işleyen bir tedarik zincirine önemli yatırımlar gerektiriyor.

Apple gibi devlerin iPhone’larını doğrudan üretmeyip, Foxconn ve Pegatron gibi uzmanlaşmış ortaklara dış kaynak olarak yaptırması, hatta kendi devasa fabrikalarına sahip olan Samsung’un bile maliyetleri optimize etmek için daha ucuz modellerinin üretimini üçüncü taraflara emanet etmesi tesadüf değil.

Dolayısıyla da Sony’nin teknoloji sektöründe yaygın ve konsolide bir uygulama olan üretim maliyetlerini kontrol altında tutma ve dış ortaklara güvenme kararı alması son derece makul görünüyor. Sony daha önce akıllı telefon işinden vazgeçmek istemediğini belirtmişti.

Şirketin önceliklerini revize edip etmediği sorusu ise şimdilik Sony’nin akıllı telefon pazarından kesin olarak çıkmak istediğine dair bir işaret olmamasına rağmen yanıt bekliyor. Şirket son söylentilere ilişkin şimdiye kadar ne yazık ki resmi bir açıklamada bulunmadı.