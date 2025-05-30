Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Mobil Teknoloji

    Sony, Xperia telefon üretimini dış kaynaklara emanet edecek

    İddialara göre Sony, üst düzey Xperia akıllı telefon modellerinin üretimi için dış şirketler ile işbirliğine gidebilir.
    • Sony, Xperia telefonlarla alakalı radikal bir karar aldı.
    • Japon teknoloji devi, Xperia telefon üretimini dış kaynaklara emanet etmeyi planlıyor.

    Japon teknoloji devi Sony, mobil sektörde belli bir ağırlığa sahip olsa da giderek önceliklerini yeniden tanımlayarak enerjisini diğer sektörlere yoğunlaştırıyor. Gelen son bilgilere göre şirket, akıllı telefon pazarındaki varlığını yavaş yavaş silmeye hazırlanıyor.

    Japonya’dan gelen son söylentiler, şirketin üretim stratejisinde değişikliğe gideceğini gösteriyor. İddialara göre Sony, akıllı telefonlarının şirket içi üretimini kesin olarak bırakmış olabilir. Uzun zamandır ucuz modellerinin üretimini üçüncü taraflara devreden Japon firma, artık bu seçeneği daha prestijli cihazlarına da genişletmiş gibi görünüyor.

    Sony üretim stratejisini yeniden değerlendiriyor

    Sony’nin tarihsel olarak akıllı telefon üretimine adanmış üç fabrikasının bulunduğunu belirtmekte fayda var. Bunlardan ikisi Çin’de ve biri Tayland’da yer alıyor. Kaynaklar şimdilik bu tesislerin hiçbirinin ürün portföyünde akıllı telefon kategorisinin bulunmadığını bildiriyor.

    Bu verinin doğrulanması halinde yerli üretimin durduğuna işaret ediliyor. Sony’nin akıllı telefon sektöründeki varlığı yıllardır bilindiği üzere oldukça küçüktü.

    Sony Xperia 10 VII

    Şirket, dünya çapında önde gelen akıllı telefon üreticileri tarafından olmazsa olmaz ve oldukça aranan bileşenler olan kamera sensörleri söz konusu olduğunda tartışmasız bir güç merkezi olsa da kendi Xperia markası hiçbir zaman aynı ticari başarıya ulaşamadı.

    Akıllı telefonun fiziksel üretimi son derece pahalı ve karmaşık bir iş olarak biliniyor. Bu pazar son derece uzmanlaşmış ve gelişmiş makinelere, kalifiye personele ve verimli ve iyi işleyen bir tedarik zincirine önemli yatırımlar gerektiriyor.

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    Apple gibi devlerin iPhone’larını doğrudan üretmeyip, Foxconn ve Pegatron gibi uzmanlaşmış ortaklara dış kaynak olarak yaptırması, hatta kendi devasa fabrikalarına sahip olan Samsung’un bile maliyetleri optimize etmek için daha ucuz modellerinin üretimini üçüncü taraflara emanet etmesi tesadüf değil.

    Dolayısıyla da Sony’nin teknoloji sektöründe yaygın ve konsolide bir uygulama olan üretim maliyetlerini kontrol altında tutma ve dış ortaklara güvenme kararı alması son derece makul görünüyor. Sony daha önce akıllı telefon işinden vazgeçmek istemediğini belirtmişti.

    Steve Jobs’un kemikleri sızlıyor: iPhone 16e hayal kırıklığı mı?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Steve Jobs’un kemikleri sızlıyor: iPhone 16e hayal kırıklığı mı?

    Şirketin önceliklerini revize edip etmediği sorusu ise şimdilik Sony’nin akıllı telefon pazarından kesin olarak çıkmak istediğine dair bir işaret olmamasına rağmen yanıt bekliyor. Şirket son söylentilere ilişkin şimdiye kadar ne yazık ki resmi bir açıklamada bulunmadı.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.