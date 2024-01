POCO X6 serisi çıkış tarihi açıklandı

Çinli teknoloji devi Xiaomi çok yakında alt markası olan POCO çatısı altında yeni cihazlarını piyasaya sürecek. Merakla beklenen POCO X6 serisi için çıkış tarihi belli oldu. Standart modelin yanı sıra X6 Pro ile birlikte iki modelden oluşacak seri, 11 Ocak tarihinde dünya çapında duyurulacak.

Heyecanla beklenen akıllı telefon serisi için geri sayım başlarken, küresel lansmanın ilk olarak Hindistan pazarında gerçekleşeceği aktarılıyor. Popüler e-ticaret platformu Flipkart’ta başlayacak olan ön sipariş süreciyle birlikte cihazlar piyasada boy göstermeye başlayacak.

POCO’nun yeni akıllı telefon serisiyle ilgili şimdiye kadar birçok söylenti ortaya çıktı. Çok yakında resmi olarak duyurulması beklenen cihazlar, POCO’nun sosyal medya hesapları üzerinden dünya çapında herkese açık bir şekilde canlı yayınlanacak. Kullanıcılar gerçek zamanlı bir şekilde etkinliği evlerinden takip etme şansına ulaşabilecek.

Watch Out 😈#TheUltimatePredator is coming to town on 11th Jan, 5:30 pm in the form of #POCOX6Pro #POCOX6 only on @flipkart. Stay tuned for yet another powerful launch.

Know More👉https://t.co/fphzmstxmi #POCOIndia #POCO #MadeOfMad #Flipkart pic.twitter.com/2qjakbXXEM

— POCO India (@IndiaPOCO) January 2, 2024