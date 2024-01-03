POCO X6 serisi çıkış tarihi açıklandı

Çinli teknoloji devi Xiaomi çok yakında alt markası olan POCO çatısı altında yeni cihazlarını piyasaya sürecek. Merakla beklenen POCO X6 serisi için çıkış tarihi belli oldu. Standart modelin yanı sıra X6 Pro ile birlikte iki modelden oluşacak seri, 11 Ocak tarihinde dünya çapında duyurulacak.

Heyecanla beklenen akıllı telefon serisi için geri sayım başlarken, küresel lansmanın ilk olarak Hindistan pazarında gerçekleşeceği aktarılıyor. Popüler e-ticaret platformu Flipkart’ta başlayacak olan ön sipariş süreciyle birlikte cihazlar piyasada boy göstermeye başlayacak.

POCO X6 serisi özellikleri ortaya çıktı

POCO’nun yeni akıllı telefon serisiyle ilgili şimdiye kadar birçok söylenti ortaya çıktı. Çok yakında resmi olarak duyurulması beklenen cihazlar, POCO’nun sosyal medya hesapları üzerinden dünya çapında herkese açık bir şekilde canlı yayınlanacak. Kullanıcılar gerçek zamanlı bir şekilde etkinliği evlerinden takip etme şansına ulaşabilecek.

POCO X6 serisi iki modelden oluşacak. Standart cihazın haricinde serinin en güçlü seçeneği POCO X6 Pro da karşımıza çıkacak. Her iki modelin de 1.5K çözünürlük kalitesine ve 120 Hz akıcılıkta yenileme hızına sahip olan 6,67 inç OLED ekranla üst düzey bir deneyim oluşturacak.

Merakla beklenen akıllı telefonlar gelişmiş bir performansa kapı aralayacak. Serinin standart modeli olan POCO X6’nın Snapdragon 7s Gen 2 yonga setine sahip olması bekleniyor. Daha önce Redmi Note 13 Pro 5G’de de gördüğümüz 4 nm üretim sürecinde geliştirilen bu çip, dört adet 2.4 GHz hızında çalışan Cortex-A710 ve dört adet 1.95 GHz hızında çalışan Cortex-A510 çekirdeğinden oluşan bir CPU’ya ev sahipliğinde bulunuyor.

Adreno 662 grafik kartıyla çalışan işlemci, 12 GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 2 TB’a kadar UFS 3.1 depolamayı destekliyor. Bunun yanı sıra çipin 5G bağlantısı, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 ve aptX Lossless özelliklerini bünyesinde taşıyor.

POCO X6 Pro üst düzey bir performans sunacak

Serinin en güçlü modeli olan POCO X6 Pro ise Mediatek tarafından geliştirilen Dimensity 8300 çipini kalbinde taşıyacak. Dört adet 2.85 GHz hızında çalışan Arm Cortex-A715 çekirdeği ve dört adet 2.0 GHz hızında çalışan Arm Cortex-A510 çekirdeğiyle gelen çip, kullanıcılar için yüksek oranda performans ve verimlilik vaat ediyor. 320 MP çözünürlüğe kadar kamera desteği sunan yonga seti daha önce Redmi K70E‘ye de güç sağlamıştı.

Son olarak şirket, her iki telefonda da 67 watt hızlı şarj desteği sunacak. Kullanıcılar için ideal bir performans sağlayacak 5.000 mAh pil kapasitesinden yararlanılacak. Son olarak cihazlar kutudan çıkar çıkmaz Google’ın yeni Android 13 işletim sistemiyle hizmet verecek.